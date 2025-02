ANKETA Ovi izvođači natječu se u prvoj polufinalnoj večeri Dore. Tko bi trebao proći u finale?

Večeras možete pogledati prvu polufinalnu večer ovogodišnje 'Dore'. Dvanaestero izvođača svojim nastupima predstavit će se publici. Mjesto u finalu osigurat će njih osmero, a o tome će odlučiti isključivo gledatelji i to televotingom, odnosno SMS porukama i pozivima.

Gost prve polufinalne večeri bit će pjevačica Nina Badrić koja je također predstavljala Hrvatsku na Euroviziji 2012. godine.

Objavljen je redoslijed nastupa kandidata prvog polufinala:

1. Matt Shaft – Welcome to the Circus

2. Jelena Radan – Salut

3. NIPPLEPEOPLE – ZNAK

4. SWINGERS – FUL KUL

5.Martha May – Running To The Light

6. LELEK – The Soul of My Soul

7. Teenah – Aurora

8. IVXN – Monopol

9. Marko Tolja – Through the Dark

10. Magazin – AaAaA

11. Natalli – Dom si srcu mom

12. EoT – Bye Bye Bye