ANKETA Ovih 8 izvođača ide u finale Dore. Jeste li zadovoljni?

U prvoj polufinalnoj večeri Dore 2026, izbora hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije koju je Hrvatska radiotelevizija večeras izravno prenosila na svom Prvom programu (HRT-HTV1) u finale natjecanja plasiralo se osmero kandidata: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap.

Oni su dobili najviše glasova gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka te će ponovno nastupiti u finalu koje je na rasporedu u nedjelju 15. veljače na HTV1 s početkom u 20:05h.

U atraktivanom show programu nastupila je Danijela Martinović koja je rasplesala i raspjevala i publiku i natjecatelje. Danijela je izvela svoje velike hitove: Neka mi ne svane, Zovem te ja, Danima, godinama, satima, Pleši sa mnom, Što sam ja, što si ti, Ide mi i pobjedničku pjesmu s Eurosonga 1997. Love, shine a light.

Foto: HRT

Voditelji Dore 2026. su Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Producent projekta: Denis Škorput, redatelj: Mario Vidosavljević, dizajner svjetla Marko Foretić, scenarist Alen Đurica, scenograf Igor Juras, kostimografkinja Lena Andrijević Beroš. Urednik projekta: Tomislav Štengl, producentice: Dunja Sablić Antičević i Magdalena Bugarin, urednica: Maja Tokić.

Ne propustite drugu polufinalnu večer Dore koja je na rasporedu sutra, u petak u 20:15h na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1).