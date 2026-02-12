Obavijesti

IZVEO 'RAKETU'

Pogledajte nastup Lime Lena koji je podijelio publiku na Dori: 'Ovo je previše, ali hrabro...'

Pogledajte nastup Lime Lena koji je podijelio publiku na Dori: 'Ovo je previše, ali hrabro...'
Foto: screenshot/HRT

Lima Len otvorio je prvu polufinalnu večer Dore s pjesmom 'Raketa', a nakon njegovog nastupa su društvene mreže 'buknule' s komentarima...

U četvrtak navečer počela je Dora. A prvu polufinalnu večer je otvorio debitant na ovom natjecanju, Lima Len, pravog imena Alen Kozić. On se publici predstavio pjesmom 'Raketa', a njegov nastup i pjesma su podijelili mišljenja gledatelja. 

POGLEDAJTE NASTUP: 

Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, nekima se nastup svidio. 

'Dobra zezalica. Prošla bi dobro na Eurosongu poput Kaarije ili Tommyja Casha', 'Lik je došao da se zeza', pisali su neki, dok su drugi napisali kako im se uopće ne sviđa ni pjesma ni izvedba. 

'Po meni ovo nije za finale, dajem 2 boda od 12 zbog hrabrosti se pojaviti s ovom izvedbom', 'Ajme, što je ovo bilo', 'Simpatično, ali za mene je ovo previše. Draži mi je spot i po vokalu, energiji, emocijama, ali svaka čast na originalnosti i hrabrosti, zanimljivo je ovo, ali nažalost očekivao sam puno više', 'Baby Lasagna s Temua', pisali su drugi, razočarani gledatelji. 

ŠTO VI MISLITE O NASTUPU? 

