ANKETA Ovo su himne svjetskih prvenstava: Od rocka do plesnih ritmova, koja vam je najbolja?

Glazba je oduvijek bila ključan dio atmosfere na svjetskim nogometnim prvenstvima, no tek je od šezdesetih godina prošlog stoljeća postala i službeni dio spektakla. Službene pjesme i himne prerasle su iz lokalnih melodija u globalne hitove koji definiraju zvučnu podlogu svakog turnira, ujedinjuju navijače i postaju bezvremenski podsjetnici na nogometna ljeta. Od čileanskog rock'n'rolla do modernih pop produkcija, svaka pjesma priča priču o svom vremenu i duhu nogometa.

SAD, Meksiko i Kanada 2026.

Čini se da se FIFA drži provjerenog recepta jer je službena himna za Svjetsko prvenstvo 2026. ponovno povjerena Shakiri. Kolumbijska zvijezda, koja je već obilježila prvenstva 2010. i 2014., ovaj put surađuje s nigerijskom afrobeats senzacijom Burna Boyem na pjesmi "Dai Dai". Iako je spot sniman na legendarnoj brazilskoj Maracani, što je izazvalo pitanja s obzirom na to da se turnir održava u Sjevernoj Americi, već prvi isječci najavljuju globalni hit koji će zasigurno tresti bokovima diljem svijeta.

Katar 2022.

Za Svjetsko prvenstvo u Kataru po prvi put je predstavljen soundtrack s više pjesama, a ne samo jedna himna. Glavni singl, "Hayya Hayya (Better Together)", spojio je američkog pjevača Trinidada Cardonu, nigerijsku zvijezdu Davida i katarsku umjetnicu Aishu. Unatoč poruci zajedništva i fuziji R&B i reggae zvukova, pjesma nije ostavila dublji trag i mnogi je smatraju jednom od najmanje pamtljivih u novijoj povijesti, pogotovo u usporedbi s dramatičnim finalom turnira.

Rusija 2018.

Himna prvenstva u Rusiji, "Live It Up", nije oskudijevala zvjezdanom snagom. Latino pjevač Nicky Jam, glumac i reper Will Smith te kosovska pjevačica Era Istrefi udružili su snage pod produkcijskom palicom mega popularnog DJ-a Dipla. Iako nije dosegnula popularnost nekih svojih prethodnica, pjesma je ispunila dva najvažnija zadatka - tjerala je na ples i dizala atmosferu uoči utakmica.

Brazil 2014.

Reper Pitbull, Jennifer Lopez i brazilska pjevačica Claudia Leitte bili su zaduženi za službenu himnu "We Are One (Ole Ola)". Pjesma je savršeno pogađala atmosferu na stadionima u Brazilu, a publika bi posebno oživjela tijekom dionice na portugalskom. Ipak, mnogima je u sjećanju ostala u sjeni drugog velikog hita s istog turnira, Shakirine pjesme "La La La".

Južnoafrička Republika 2010.

S više od četiri milijarde pregleda na YouTubeu, "Waka Waka (This Time for Africa)" u izvedbi Shakire i južnoafričke grupe Freshlyground smatra se najuspješnijom himnom svih vremena. Pjesma je nadišla nogometne okvire i postala generacijski hit koji se i danas može čuti na proslavama diljem svijeta. Uz nju, veliku popularnost stekla je i promotivna himna Coca-Cole, "Wavin' Flag" somalsko-kanadskog umjetnika K'Naana.

Njemačka 2006.

Balada "The Time of Our Lives", koju su izveli operni pop kvartet Il Divo i američka pjevačica Toni Braxton, bila je službena pjesma prvenstva u Njemačkoj. Bio je to jedan od posljednjih pokušaja FIFA-e da spoji klasičnu glazbu s globalnim nogometnim događajem. Ipak, navijači na stadionima puno su glasnije pjevali globalni stadionski hit "Seven Nation Army" grupe The White Stripes.

Južna Koreja i Japan 2002.

Američka pjevačica Anastacia izvela je pjesmu "Boom" za prvo Svjetsko prvenstvo održano u Aziji. Iako sama pjesma možda nije ostala urezana u pamćenje, njezin energični pop-rock zvuk i zanimljiv video spot, koji je ispreplitao arhivske snimke s prvenstava i futurističke vizuale, osigurali su joj mjesto u povijesti.

Francuska 1998.

"La Copa de la Vida (The Cup of Life)" portorikanske zvijezde Rickyja Martina redefinirala je pojam himne Svjetskog prvenstva. Energična, plesna i višejezična, pjesma je postala ogroman međunarodni hit koji je utvrdio koncept službene pjesme u globalnoj svijesti i lansirao Martina među najveće svjetske zvijezde.

Stariji klasici: Od Italije do Čilea

Prvenstvo u Italiji 1990. godine iznjedrilo je pjesmu "Un'estate italiana", koju mnogi i danas smatraju jednom od najemotivnijih nogometnih himni.

Četiri godine kasnije, SAD je ponudio "Gloryland", pjesmu s jakim gospel prizvukom koja nije postigla veći globalni uspjeh. Prije nego što su pop zvijezde preuzele scenu, himne su često bile instrumentalne ili ukorijenjene u kulturi domaćina, poput skladbe legendarnog Ennija Morriconea za prvenstvo u Argentini 1978. ili operne arije Plácida Dominga za Španjolsku 1982. godine.

*uz korištenje AI-ja

Tradicija je službeno započela 1962. u Čileu, s rock'n'roll pjesmom "El Rock del Mundial" lokalnog benda Los Ramblers, koja je postavila temelje za glazbenu povijest koja se piše i danas.

