DJ Kneža: "Najtoplije mi je oko srca kada se na pozornicu popne netko tko stvarno zna plesati"

Marko Knežević, publici poznatiji kao DJ Kneža, dugi niz godina uveseljava publiku diljem Hrvatske, ali i šire, svojim setovima. Osmislio je program Dance Hard, a uoči posljednjeg tuluma sezone koji će se u Vintage Industrial Baru održati u subotu, 9. svibnja, u razgovoru za 24sata ispričao je pozadinu ideje, detalje života na relaciji Zagreb - Luksemburg, ali i ostale zanimljivosti iz karijere. Kaže kako je ideja za program Dance Hard povezana s njegovom ljubavlju prema glazbi 90-ih, kada je otkrio Sennu M, Mineu, I Bee i ostale "cro dance" pjesme iz tog razdoblja. Njihove pjesme počeo je puštati po rođendanima svojih prijatelja.

- Na ljeto 2009. godine ekipa je odlučila početi raditi evente u Željezničaru u Zagrebu te su me pitali imam li kakvu ideju za party. Ja sam k'o iz topa rekao da želim raditi 90's party te su oni pristali. Onda mi je trebalo ime te sam za ideju pitao tadašnju curu Maju, sadašnju ženu. Htio sam da u imenu bude Dance, jer se party bazira na dance glazbi, ali mi je falilo ono nešto. Budući da smo supruga i ja veliki fanovi filma Die Hard, to nam je poslužilo kao inspiracija te je tako nastalo ime – Dance Hard - priča nam Kneža.

Foto: Goran Berović

- Dance Hard je upravo ono što ime i govori: plesna i melodična dance glazba. Žanrovi idu od eurodancea, techna, rapa do modernijeg popa, cro dancea, treša i zapravo je miks nabrijane i hitoidne muzike - dodao je. Komentirao je i kako se njegov osobni stil poklapa s onim što pušta na Dance Hard programima te radi li negdje kompromise.

- Moj osobni stil je šarolik. Volim underground, volim mainstream, volim baš svašta. Većinu izvođača koje puštam na Dance Hardu sam gledao uživo, volim te pjesme. Ne radim kompromise, ono što ne volim, ne puštam - iskren je DJ. Spomenuo je i što mu je najdraže kod ljudi koji dolaze na njegove programe.

- Diplomatski ću odgovoriti da su mi svi dragi jer dolaze na party uživati, plesati i dobro se zabaviti, što je i poanta Dance Harda, ali najtoplije mi je oko srca kada se na pozornicu popne netko tko stvarno zna plesati i krene izvoditi show - ispričao je Kneža. Osvrnuo se i na to kako se njegova publika mijenjala kroz vrijeme.

- Teško mi je dati konkretan odgovor na ovo pitanje jer je publika koja dolazi na Dance Hard oduvijek bila šarolika. Od samih početaka dolazili su šminkeri, partijaneri, metalci, pankeri, ekipa s kvarta, stari i mladi... Svi su oduvijek bili dobrodošli, možda je i to čar Dance Harda - zaključio je. Marko Knežević inače živi i radi na relaciji Zagreb - Luksemburg, a ispričao nam je kako izgleda taj balans te što mu je u svemu najizazovnije.

Foto: Goran Berović

- Da, jako volim oba mjesta, i Luksemburg i Zagreb. U Zagrebu sam odrastao i to će zauvijek biti moj grad. U Luksemburgu sam posljednjih pet godina i postao je dio mog života, ali ponekad stvarno nije lako uklopiti putovanja na mjesečnoj bazi u privatni i poslovni život. To je možda najizazovniji dio – konstantna kašnjenja, presjedanja, život na putu, ali budući da se nisam želio odreći najbolje zemlje i najbolje publike na svijetu, nije mi teško raditi kompromise - rekao je te dodao postoji li razlika u sceni između Luksemburga i Zagreba te koliko često pušta glazbu u Luksemburgu.

- Razlika u sceni postoji, bendovi i ljudi su različiti, ali ljubav prema partijima, koncertima i muzici je ista, ili bar slična. Volim ići na koncerte, od najmanjih klubova koji primaju 50-ak ljudi do velikih dvorana kapaciteta par tisuća ljudi. Bendovi prolaze kroz slične probleme kao u Hrvatskoj, teško se probijaju, ali imaju istu žar i ljubav prema istoj. Puštam glazbu skoro svaki vikend, bilo u Luksemburgu, Zagrebu ili ostatku Hrvatske, to je moja strast - iskren je bio Kneža. Osim što je DJ, bavi se organizacijom evenata i koncerata. Sve što je povezano s glazbom ga ispunjava i od toga živi. Otkrio nam je i pripreme prije nastupa.

- Dolazim u klub prvi ili drugi, odmah nakon tehničara. Postavljam stage i sve igračke koje imam te radim tonsku probu. Nakon toga se pripremam tako da se družim s frendovima prije nastupa, to ma najviše opušta i uveseljava. I da, svaki put je prisutna trema i svaki put nestane čim stanem na stage - komentirao je. Za kraj je ispričao i o planovima za budućnost.

- Dance Hard se mijenja kroz godine, svake godine planiramo nešto novo, uglavnom su to poboljšanja vezana uz tehnikalije na stageu, oprema se konstantno mijenja i nadograđuje pa uvijek možete očekivati nove dim mašine i konfete te nove light uređaje poput lasera i raznih uređaja. Najveća novost je Alana, inače fenomenalna kiparica i zaljubljenica u dance muziku, koja je postala Dance Hard plesačica i tako postala važan kotačić tima. Također, Dance Hard već dugo nije 90's party što je bio na početku, već kombiniram muziku od 90-ih do danas. Sve što je plesno, dance-asto i dobro, pojavit će se na partyu. Da doživite party u potpunosti, najbolje je doći u Vintage i postati dio lude Dance Hard atmosfere - zaključio je DJ Kneža.