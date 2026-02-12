Večeras kreće Dora, hrvatski izbor pjesme za Euroviziju. Večeras se natječe 12 pjesama, a njih osam će ići dalje u finale 15. veljače. O tome koje pjesme idu dalje odlučuje isključivo publika
VEČERAS KREĆE!
ANKETA Ovo su sve pjesme koje se natječu u 1. polufinalu Dore. Koja od njih je vaš favorit?
Čitanje članka: < 1 min
Večeras će se 12 pjesama natjecati u 1. polufinalnoj večeri Dore. O tome tko će proći dalje u finale, a koje će biti u nedjelju 15. veljače, odlučuju isključivo gledati i to televotingom (SMS porukama i pozivima). U finale će proći osam pjesama koje skupe najviše glasova.
Poslušajte sve pjesme
Lima Len - Raketa
Jasmina Makota - Higher
Ananda - DORA
Tony Sky - O ne!
Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
Ema Bubić - Vrijeme za nas
Noelle - Uninterrupted
Alen Đuras - From Ashes to Flame
Fenksta - Memento Mori
Cold Snap - MUCHO MACHO
ToMa - Ledina
LELEK - Andromeda
TKO JE VAŠ FAVORIT?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+