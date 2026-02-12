Obavijesti

VEČERAS KREĆE!

Piše Tina Ozmec-Ban,
ANKETA Ovo su sve pjesme koje se natječu u 1. polufinalu Dore. Koja od njih je vaš favorit?
Večeras kreće Dora, hrvatski izbor pjesme za Euroviziju. Večeras se natječe 12 pjesama, a njih osam će ići dalje u finale 15. veljače. O tome koje pjesme idu dalje odlučuje isključivo publika

Admiral

Večeras će se 12 pjesama natjecati u 1. polufinalnoj večeri Dore. O tome tko će proći dalje u finale, a koje će biti u nedjelju 15. veljače, odlučuju isključivo gledati i to televotingom (SMS porukama i pozivima). U finale će proći osam pjesama koje skupe najviše glasova. 

Poslušajte sve pjesme 

Lima Len - Raketa



Jasmina Makota - Higher



Ananda - DORA



Tony Sky - O ne!



Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra



Ema Bubić - Vrijeme za nas



Noelle - Uninterrupted



Alen Đuras - From Ashes to Flame



Fenksta - Memento Mori



Cold Snap - MUCHO MACHO



ToMa - Ledina



LELEK - Andromeda

TKO JE VAŠ FAVORIT? 

