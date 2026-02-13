ANKETA Ovo su sve pjesme koje se natječu u 2. polufinalu Dore. Koja od njih je vaš favorit?

Večeras je druga polufinalna večer Dore, hrvatskog izbora pjesme za Euroviziju. Nakon što je u 1. polufinalu dalje prošlo osam pjesama, večeras se natječe 12 novih izvođača od kojih će 8 proći nedjeljno finale
Sinoć je održana prva polufinalna večer Dore, a osam najboljih prema glasovima publike prošlo je u finale koje će biti u nedjelju, 15. veljače. To su Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap. Večeras će se na drugom polufinalu za prolaz dalje natjecati 12 pjesama, a i ovog će puta o njihovoj sudbini odlučivati gledatelji isključivo televotingom (SMS porukama i pozivima).
Poslušajte sve pjesme
1. Ritam Noir – Profumi di mare
2. Irma – Ni traga
3. Gabrijel Ivić – Light Up
4. ZEVIN – My Mind
5. Ivan Sever – Crying Eyes
6. Lana Mandarić – Tama
7. Stela Rade – Nema te
8. DEVIN – OVER ME
9. Kandžija – 3 ujutro
10. Marko Kutlić – Neotuđivo
11. Sergej – Scream
12. Lara Demarin – MANTRA
