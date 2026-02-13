ANKETA Ovo su sve pjesme koje se natječu u 2. polufinalu Dore. Koja od njih je vaš favorit?

Obavijesti

Večeras je druga polufinalna večer Dore, hrvatskog izbora pjesme za Euroviziju. Nakon što je u 1. polufinalu dalje prošlo osam pjesama, večeras se natječe 12 novih izvođača od kojih će 8 proći nedjeljno finale

Admiral

Sinoć je održana prva polufinalna večer Dore, a osam najboljih prema glasovima publike prošlo je u finale koje će biti u nedjelju, 15. veljače. To su Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap. Večeras će se na drugom polufinalu za prolaz dalje natjecati 12 pjesama, a i ovog će puta o njihovoj sudbini odlučivati gledatelji isključivo televotingom (SMS porukama i pozivima).

Poslušajte sve pjesme 

1. Ritam Noir – Profumi di mare



2. Irma – Ni traga

3. Gabrijel Ivić – Light Up



4. ZEVIN – My Mind



5. Ivan Sever – Crying Eyes



6. Lana Mandarić – Tama



7. Stela Rade – Nema te



8. DEVIN – OVER ME

9. Kandžija – 3 ujutro



10. Marko Kutlić – Neotuđivo



11. Sergej – Scream



12. Lara Demarin – MANTRA

