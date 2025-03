ANKETA Ovo su svi nastupi u finalu Dore: Tko je vaš favorit?

Večeras u finalu Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, nastupilo je 16 izvođača. No samo će jedan predstavljati Hrvatsku ove godine na Eurosongu u švicarskom Baselu.

1. EoT - 'Bye, bye, bye'

2. Natalli - 'Dom si srcu mom'

3. IVXN - 'Monopol'

4. Filomena - 'Strong'

5. Fenksta - 'Extra'

6. laurakojapjeva - 'NPC'

7. NIPPLEPEOPLE - 'Znak'

8. Ogenj - 'Daj, daj'

9. Petar Brkljačić - 'Kraj'

10. Matt Shaft - 'Welcome to the Circus'

11. Marko Škugor - 'Šta da Boga molim ja'

12. Magazin - 'AaAaA'

13. Marko Bošnjak - 'Poison Cake'

14. Marko Tolja - 'Through the Dark'

15. LELEK - 'The Soul of My Soul'

16. Luka NIžetić - 'Južina'