Objavili detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

U teškoj prometnoj nesreći je u srijedu poginuo Dragan Lazić, brat folk pjevača Darka Lazića. Do tragedije je došlo kada se Dragan, vozeći motocikl, sudario s osobnim automobilom. Njegov brat je u potpuno shrvan te je za srpske medije Lazić izgovorio svega nekoliko rečenica. 'Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, najbližega svoga, i to je nešto što nikome ne bih poželio', rekao je između ostalog.

U četvrtak se oglasila i policija koja je objavila detalje tragedije. Do nesreće je došlo oko 17 sati, a policija sumnja da je vozač V.K. (62) u Citroenu prilikom skretanja s glavne na sporednu cestu, presjekao put motociklu koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Došlo je do jakog udara zbog čega je Lazić pao s motora. Kako navodi Telegraf, hitna pomoć je brzo stigla na mjesto nesreće, no ozljede su bile preteške te je preminuo u vozilu hitne na putu do bolnice.

Foto: telegraf.rs

Ta je dionica ceste bila zatvorena nekoliko sati zbog očevida, a vozaču Citroena je određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu za teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa. Istraga će utvrditi kolikom je brzinom vozio, kao i je li bio pod utjecajem alkohola.