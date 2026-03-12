Obavijesti

Show

Komentari 2
TRAGEDIJA U OBITELJI PJEVAČA

Objavili detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Objavili detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića
1
Foto: Pixsell/Telegraf.rs

Policija je objavila detalje tragedije u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, brat folk pjevača Darka Lazića. Do nesreće je došlo oko 17 sati u srijedu, a jedan je vozač osumnjičen

U teškoj prometnoj nesreći je u srijedu poginuo Dragan Lazić, brat folk pjevača Darka Lazića. Do tragedije je došlo kada se Dragan, vozeći motocikl, sudario s osobnim automobilom. Njegov brat je u potpuno shrvan te je za srpske medije Lazić izgovorio svega nekoliko rečenica. 'Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, najbližega svoga, i to je nešto što nikome ne bih poželio', rekao je između ostalog. 

Beograd: Snimanje prvog spota Tijane Matić
Beograd: Snimanje prvog spota Tijane Matić | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

U četvrtak se oglasila i policija koja je objavila detalje tragedije. Do nesreće je došlo oko 17 sati, a policija sumnja da je vozač V.K. (62) u Citroenu prilikom skretanja s glavne na sporednu cestu, presjekao put motociklu koji je dolazio iz suprotnog smjera. 

TEŠKI TRENUCI Darko Lazić slomljen nakon pogibije brata: 'Izgubio sam pola sebe i pola svog srca'
Darko Lazić slomljen nakon pogibije brata: 'Izgubio sam pola sebe i pola svog srca'

Došlo je do jakog udara zbog čega je Lazić pao s motora. Kako navodi Telegraf, hitna pomoć je brzo stigla na mjesto nesreće, no ozljede su bile preteške te je preminuo u vozilu hitne na putu do bolnice. 

Foto: telegraf.rs

Ta je dionica ceste bila zatvorena nekoliko sati zbog očevida, a vozaču Citroena je određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu za teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa. Istraga će utvrditi kolikom je brzinom vozio, kao i je li bio pod utjecajem alkohola. 

TRAGEDIJA U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića
U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Nikoli je sve teže...
SVE JE NAPETIJE

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Nikoli je sve teže...

Od 20.15 vas očekuje nova napeta epizoda omiljene serije Divlje pčele. Evo što će se događati u njoj...
Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić
NASMIJALA SVE

Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić

Nives Celzijus pokazala je kako je redovno u kontaktu sa svojim bivšim suprugom Dinom Drpićem. Prema porukama koje dobiva od njega, čini se kako im je jedna tema vrlo interesantna
U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića
TRAGEDIJA

U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića

Mlađi brat srpskog pjevača Darko Lazić, Dragan Lazić, poginuo je u nesreći na motoru 11. ožujka u 32. godini života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026