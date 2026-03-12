FOTO Evo koje zvijezde su išle 'pod nož' te se ne srame o tome pričati: 'Nisam bila zadovoljna'

Sve više zvijezda otvoreno priča o kozmetičkim zahvatima, a mnogi od njih ne srame se priznati koliko su puta i zbog čega išli "pod nož". Od domaćih dama pa sve do svjetski poznatih zvijezda, pogledajte tko je sve prije nešto drugačije izgledao.
Domaća influencerica Meri Goldašić otvoreno je govorila o estetskim zahvatima.
| Foto: Matej Grgić
Domaća influencerica Meri Goldašić otvoreno je govorila o estetskim zahvatima.
|
Foto: Matej Grgić
Domaća influencerica Meri Goldašić otvoreno je govorila o estetskim zahvatima.
| Foto: Matej Grgić
Komentirala je kako je izgled oblikovala kroz kombinaciju kirurških i nekirurških zahvata, ali također stalno brine o svom tijelu i licu.
| Foto: Instagram
Na društvenim mrežama često piše o svojoj transformaciji te potiče pratitelje na zdraviji životni stil. Influencerica je u usne stavljala filere, operirala je nos, a radila je i grudi.
| Foto: Instagram/
- Operirala sam grudi, jer nisam bila zadovoljna njihovim izgledom nakon dojenja. Zaista dobro podnosim bol, stoga mi je oporavak bio brz i bezbolan - rekla je Meri ranije.
| Foto: Luka Dubroja
O estetskim je zahvatima vrlo otvoreno govorila i influencerica Ella Dvornik.
| Foto: Instagram
Na društvenim mrežama je rekla kako je bila na operaciji grudi i nosa, na botoksu i filerima, a snimila je jednom prilikom i video u kojem je nabrojala što je sve korigirala.
| Foto: Instagram
U nekoliko navrata pratitelji su komentirali njezin izgled, no Ella uvijek spremno na to odgovori.
| Foto: Instagram
Manekenka Chrissy Teigen komentirala je kako je triput bila na operaciji grudi. "Pod nož" je prvi put bila kada je imala 20 godina.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Predomislila se nekoliko puta te je neko vrijeme skrivala operacije, no na kraju je sve priznala i otvoreno o tome pričala.
| Foto: Instagram/
Nije bila zadovoljna izgledom te ne smatra da je učinila nešto krivo zbog toga što je mijenjala svoje tijelo.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Kylie Jenner je još 2015. godine u epizodi showa "Keeping Up with the Kardashians" priznala da je stavila filere u usne.
| Foto: NINO, LELE, MIHA
Najmlađa članica klana Kardashian-Jenner često je na udaru kritika zbog promjene izgleda, a na društvenim mrežama je rekla da je bila i na operaciji grudi.
| Foto: Instagram/KylieJenner
Neke od zahvata je požalila, no zadovoljna je svojim izgledom danas.
| Foto: Instagram
Ovako je izgledala prije zahvata.
| Foto: Â© Freeman/Digital Focus Intl
Jane Fonda je u prosincu proslavila 88. rođendan, a legendarna glumica je komentirala još 2018. da je zadovoljna svojim izgledom obzirom na godine, ali je istaknula da je bila na plastičnim operacijama.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
- Neću lagati o tome. Umorila sam se od toga što sam izgledala iscrpljeno kada to nisam bila - rekla je u dokumentarcu "Jane Fonda in Five Acts".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Osjećala se krivom što je bila na zahvatima zatezanja lica i podizanja kapaka, no ne žali zbog toga.
| Foto: Kylie Cooper/REUTERS
Maja Šuput je rekla da je bila na operaciji grudi.
| Foto: Instagram
Komentirala je i da je radila sitne kozmetičke korekcije, a primjera radi, one su pridonijele tome da joj osmijeh bude bjelji.
| Foto: Instagram
Pratitelji na društvenim mrežama nerijetko hvale Majin izgled, a ona spremno pozira i dijeli s fanovima detalje iz svoga života.
| Foto: Instagram
Voditeljica Nikolina Pišek nikad nije tajila da je u prošlosti uz pomoć estetskih kirurga 'popravila' ono što joj se nije svidjelo.
| Foto: Instagram/
- Za puno više me optužuju nego što se zapravo događalo, manje-više sve se to svodi na nekakvo ubrizgavanje lijekova i supstancija. Da biste se održali svježima, ne morate više ići pod nož, dovoljno je da u pauzi za ručak odete malo da vas srede - rekla je Pišek ranije za RTL Exkluziv.
| Foto: Instagram/
Nekoliko godina kasnije ponovno se osvrnula na plastične operacije te kritike koje je dobivala zbog navodnih posjeta plastičnom kirurgu.
- Moj je profil isključivo moja ‘prćija’, promatra li me netko i komentira na ovaj ili onaj način, nije me briga' - rekla je za Story 2022.
| Foto: Instagram
- Dok je botoksa, ne bojim se starosti - rekao je stilist Marko Grubnić svojevremeno za Tportal.
| Foto: Instagram/Marko Grubnić
Grubnić je poznat je po tome što pridaje veliku važnost izgledu. Osim što uvijek izgleda besprijekorno i modno usklađeno, Marko nam je ispričao da veliku pozornost posvećuje i njezi lica.
| Foto: Instagram
- Pa ja sam inače redovit po pitanju njege lica. Ja to smatram pod njegom lica. Ja obavim 'remont' svako toliko sve što treba. Pojavim se, odradim sve odjednom i to je to. Obavim raznorazne tretmane - rekao nam je stilist prije nekoliko godina.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Pjevačica Cardi B otvoreno je govorila o boli koju je doživjela prilikom povećanja stražnjice. Rekla je kako je požalila što je bila na operaciji te je priznala da je mislila kako će se onesvijestiti.
| Foto: Instagram/Cardi B
Djelomično je uklonila umetke 2022. godine. Mladima je poručila da ne rade slične zahvate dok imaju 19 ili 20 godina.
| Foto: MAPE
Cardi B je otvoreno pričala i o ostalim zahvatima koje je imala, a nikada se nije sramila objasniti što je i kako korigirala.
| Foto: Instagram
Bivša misica Lejla Filipović i supruga voditelja i glumca Tarika Filipovića u doba koronavirusa odgovarala je na pitanja pratitelja na Instagramu.
| Foto: Instagram
Jedno od pitanja bilo je i u vezi s estetskim korekcijama. Priznala je kako je nos operirala prije više od 20 godina.
| Foto: Instagram
- Nisam to napravila radi devijacije septuma nego isključivo iz estetskih razloga. Nije dirana kost, samo je prednji dio sužen i podignut - napisala je Lejla 2021. godine.
Tyra Banks ne boji se stvari nazvati pravim imenom pa i kada se radi o njoj samoj.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
- Ne volim kada ljudi koji imaju prirodnu ljepotu komentiraju bilo što po pitanju nekoga tko ide na estetske korekcije - rekla je za časopis People te je dodala kako je na početku karijere bila na operaciji nosa.
| Foto: Dennis Van Tine
- Priznajem! Operirala sam nos i imam umjetnu kosu - rekla je onda te dodala kako smatra da ima veliku odgovornost reći istinu o sebi.
| Foto: Collins/PRESS ASSOCIATION
Pjevačica Ivana Banfić do sada je nekoliko puta otvoreno govorila o svojim silikonima, pa i o želji da ih izvadi zbog problema koje su joj izazvali, a zbog kojih je, kaže, pomalo sama bila kriva.
| Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
- I ja imam knjižicu za svoje silikone, hvala vam što ste me podsjetili na to da trebam otići na pregled i obratiti pažnju na nove informacije koje su se pojavile - rekla je Banfić 2019. za 24sata.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Prvih godina nakon umetanja redovito je išla na kontrole, a onda ih je, kaže, malo zanemarila i zaboravila na to da ju je estetski kirurg upozorio da je njihov vijek trajanja 15 godina te da ih tad treba zamijeniti.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Pjevač Damir Kedžo podvrgnuo se operaciji čeljusti. Nakon tog je zahvata u potpunosti promijenjen izgled njegova lica.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Operacijom je spriječio brojne posljedice anomalije čeljusti od koje je patio.
| Foto: ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL
- Sada se već polako navikavam na svoje novo lice, kad živiš s jednim licem 28 godina, ta ti navika ostane. Ja sam se prije nekih tjedan dan opet pogledao u ogledalo i rekao: 'Tko si ti?' - rekao je Kedžo ranije za IN Magazin.
| Foto: Instagram/