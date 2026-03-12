Obavijesti

Show

Komentari 0
DRAMATIČNA EPIZODA

Večeras u seriji 'Divlje pčele' slijedi najbolniji trenutak dosad

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Večeras u seriji 'Divlje pčele' slijedi najbolniji trenutak dosad
5
Foto: rtl

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

Anka i dalje ne može oprostiti Luci, ali spremna je učiniti sve kako bi spasila svoj brak sa Šušnjarom. Marko slijedi Antu i otkriva da je Čavka zarobljen u šumi pa mu odluči pomoći. Teodora odlazi na razgovor s liječnikom koji je pokuša umiriti.

Divlje pčele
Foto: rtl

Katarina smišlja način kako da Zori barem malo pokuša umanjiti osjećaj krivnje. Ivica i Jakov imaju velikih problema sa zadrugom, a Domazet im nudi pomoć. Rajka i Badurina i dalje su u potrazi za informacijama o njezinu izgubljenom djetetu.

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Nikola sve više tone u očaj i više ne može živjeti s tajnom koju skriva od Cvite. U naletu emocija i grižnje savjesti odluči joj priznati sve i otkriva joj da je otac Zorina djeteta!

Divlje pčele
Foto: rtl

Mirjana mu nudi svoju pomoć. Iako plan djeluje suludo, možda je jedino rješenje...

Divlje pčele
Foto: rtl

Kako je reagirala Cvita i je li to Nikolin i njezin konačni kraj, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić
NASMIJALA SVE

Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić

Nives Celzijus pokazala je kako je redovno u kontaktu sa svojim bivšim suprugom Dinom Drpićem. Prema porukama koje dobiva od njega, čini se kako im je jedna tema vrlo interesantna
U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića
TRAGEDIJA

U teškoj nesreći poginuo brat srpskog pjevača Darka Lazića

Mlađi brat srpskog pjevača Darko Lazić, Dragan Lazić, poginuo je u nesreći na motoru 11. ožujka u 32. godini života
Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama
NOVA EPIZODA

Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama

U novoj epizodi serije Kumovi, Macani su u neizvjesnosti oko koncesije pa sve nade polažu u to da će novci od osiguranja ipak stići unatoč otezanjima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026