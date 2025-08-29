Ivan je pobjednik 'Farme'! 'Ne mogu vjerovati, nisam svjestan'

Kraj života na 'Farmi' opasno se bliži. Ostao je još samo finalni troboj superfinalista – Rebecce, Ivana i Darka.

- I dalje mi je nevjerojatno, nisam svjestan da sam uspio doći dovde, da smo nas troje tu i da netko od nas odnosi nagradu od 50.000 eura - priznao je Darko, dodavši kako vjeruje u sebe i svoje sposobnosti.

- Jedva čekam rasplet u areni da odmjerimo tko je jači - dodala je i Rebecca: 'Treće i drugo mjesto me ne zanimaju, samo prvo! U ušima mi zvoni: pobjednica Farme.'

- Uloženo je puno truda, rada i alata da uspijem doći u ovo finale - zaključio je Ivan, dodavši kako je njegova taktika bila biti dobar sa svima i izbjegavati sukobe.

I dok superfinalisti borave u kolibi u šumi, ostatak kandidata pripremaju se za navijanje u areni pa su odlučili izraditi i transparente.

Foto: RTL

Posljednje jutro Mario, Manuela i Haris odlučili su završili posao u štali i pozdraviti se s kravama Ružicom i Đurđom.

- Kako se čovjek navikne na sve - komentirali su skupa prisjećajući se svojih početaka na imanju.

Anđa i Jelena odlučile su pripremiti dar za Marinka – naslikati sliku kuće, ali i pripremiti mu neku slasticu.

Uspomena su se skupa prisjećali i superfinalisti u svojoj kućici, još pomalo nesvjesni da ih čeka posljednja arena.

- Nadam se da ću ja biti ta osoba koja će zaključati vrata ove farme - šalio se Darko.

Foto: RTL

Farmom su se širile i teorije o mogućem pobjedniku, a svatko je imao svog favorita i razloge.

Svojim posljednjim dolaskom počastio ih je i mentor Marinko, a odlučili su ga svi dočekati.

- Iako kažu da su ljudi sa sela čvrsti, stišće me tu nešto malo oko srca - priznao je s tugom u očima te im kazao da mogu biti ponosni na sebe.

Stiglo je vrijeme za ocjenu posljednjeg tjednog zadatka – koji su uspješno prošli! Oni su njega iznenadili slikom i kolačima.

- Uvukao se svima pod kožu! Vodio nas je, bio je pravi mentor - priznali su kandidati i ispratili ga pljeskom.

A kako se bližilo finale, trema među finalistima bila je sve veća jer tako im malo nedostaje do ostvarenja velikog sna.

- Je li moguće da smo posljednji put ovdje? - pitali su se kandidati kad su stigli u arenu, a ondje ih je dočekala voditeljica Nikolina Pišek.

Foto: RTL

Superfinalisti Rebecca, Darko i Ivan pridružili su im se, spremni sučeliti se u napetom izazovu.

- Ponosna sam na sebe, jako – jedina žena u finalu! - poručila je Rebecca.

- Zamisliti nisam mogao, ali da sam želio finale – da! Pobijedio sam sam sebe - dodao je i Darko.

- Da se nisam borio i radio, ne bih dovde dogurao - objasnio je Ivan.

U finalnom izazovu superfinalisti morali su što prije i spretnije prijeći najsloženiji poligon dosad, prepun zamki, koji se, između ostalog, sastojao od točenja vode u kantu, slaganja slagalice, gradnje rampe koja vodi do pobjedničke pozornice, tri pogotka metalnom kuglom u rupe te spuštanja zastave.

Foto: RTL

Posljednji troboj je krenuo i svi su davali sve od sebe! U prednosti je bio Darko, a slijedio ga je Ivan. No Rebecca je ubacila u višu brzinu i prva riješila slagalicu pa krenula u otvaranje škrinje. Ivan ju je pratio, dok je Darko zapeo na slagalici i počela ga je hvatati nervoza.

Tribine su se tresle od navijanja, a atmosfera je proključala kad je Rebecca prva stigla do pobjedničke pozornice i slijedilo je još samo gađanje kuglama.

Foto: RTL

Ivan ju je ubrzo sustigao i dobio veliku prednost. Prvi je ubacio tri kugle u rupu i spustio pobjedničku zastavu – te tako postao pobjednik i osvojio 50.000 eura!

Ostali kandidati odmah su pohitali čestitati mu.

- Ne mogu vjerovati, još nisam svjestan da sam pobjednik! Na ovoj Farmi sam ostavio živce, snagu, znoj, mukotrpan rad – isplatilo se i mislim da sam zaslužio. Jedva čekam da dođem doma svojoj obitelji! - poručio je razdragano pobjednik Ivan.

Foto: RTL