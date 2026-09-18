ANKETA Pobjedu u 'Večeri za 5' odnijela Mija, je li to zaslužila?

Posljednja kandidatkinja u ovotjednoj 'Večeri za 5' iz Dubrovnika i okolice bila je Mija koja je podrijetlom iz Slovenije, a živi u Cavtatu. Prvo je poslužila svoju večeru, a potom obznanila svima koliko su osvojili bodova za svoje jelovnike. Naposljetku je glavnu nagradu od 1000 eura osvojila upravo ona dok su ostali natjecatelji kući otišli s po 200 eura.

Foto: RTL

Tjedan je otvorila Katarina koja je za svoju večeru dobila visokih 38 bodova, isto kao i Antun koji je kandidate ugostio u utorak. Zoran A. sve je oduševio u srijedu te je za svoj jelovnik dobio 39 bodova, baš kao i njegov imenjak koji je kuhao dan poslije.

Što mislite, je li Mija zaslužila pobjedu? Svoje mišljenje dajte u anketi.