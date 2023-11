ANKETA Proglašen je najzgodniji muškarac 2023., ali ljudi se ne slažu s odabirom. Što vi mislite?

Glumac Patrick Dempsey (57) osvojio je titulu najzgodnijeg muškarca 2023. godine prema magazinu People. Glumac je, kao i njegovi obožavatelji, na ovo čekao gotovo 20 godina, otkad se prvi put pojavio u ulozi Dereka Shepherda u 'Uvodu u anatomiju'.

Patrick je za People izjavio da je bio šokiran kad je čuo da je upravo on završio na naslovnici časopisa, a fanovi diljem svijeta mu čestitaju na društvenim mrežama. Ipak, bilo je i onih koji smatraju da Patrick nije zaslužio postati najzgodnijim muškarcem te su umjesto njega naveli one za koje misle da jesu.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION

Među imenima koja su se najviše spominjala bio je Pedro Pascal (48), glumac poznat po ulogama u 'Igri prijestolja', 'Narcosu' i 'The Last of Us'. Pedro je u posljednje vrijeme postao senzacija na društvenim mrežama, a sve zato što brojni smatraju da je jedan od najljepših i najzgodnijih slavnih glumaca na svijetu.

- Ovo je bila Pedrova godina. Ne postoji drugi pobjednik. Pedrov utjecaj je neusporediv. Jako razočaravajuće - pisali su.

- Pedro Pascal do kraja! Njegovo je vrijeme. Patrick Dempsey je bio relevantan prije 20 godina - poručili su neki.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Drugi koji se često spominjao po komentarima bio je Henry Cavill (40), zvijezda 'Supermana'. 'Čekala sam na Henryja', 'Mislila sam da će Henry pobijediti ove godine', pisali su.

Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Što vi mislite? Tko je po vama najzgodniji muškarac ove godine?