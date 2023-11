Patrick Dempsey proglašen je najzgodnijim muškarcem 2023.

Glumac Patrick Dempsey (57) proslavio se prije gotovo 20 godina u ulozi Dereka Shepherda u seriji 'Uvod u anatomiju'. Od tada ga se smatra jednim od najzgodnijih glumaca, što pokazuje nadimak njegovog lika - McDreamy. Sada je Patrick i službeno prozvan najzgodnijim muškarcem na svijetu prema magazinu People.

- Drago mi je da mi se to događa u ovom razdoblju mog života - rekao je Dempsey. 'Lijepo je kad te prepoznaju, svakako mi se ego malo povećao, ali i daje mi platformu za nešto korisno', dodao je glumac.

Dempsey je za časopis rekao i kako se osjećao kad je saznao vijesti da je osvojio ovu titulu.

- Bio sam u potpunosti šokiran i onda sam se počeo smijati, kao, ovo je šala, zar ne? Uvijek sam bio djeveruša - rekao im je.

- Zaboravio sam na to i nikad nisam ni pomišljao da budem u ovoj poziciji. Tako da, ego mi je dobar - dodao je.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Pričao je i o tome kako će njegova djeca reagirati na vijest.

- Samo će mi se smijati, zezati me i naći svaki razlog zašto ne bi trebao biti. Što je dobro, održavaju me mladim - našalio se Patrick. Inače, glumac je u braku s vizažisticom Jillian s kojom ima troje djece, kćer Talulu (21) i 16-godišnje blizance Sullivana i Darbyja.

Uz to što je dobio čast postati najzgodnijim muškarcem ove godine, titula mu je otvorila i mogućnost da dodatno promovira svoju organizaciju Dempsey Center, kojom podržava oboljele od rake i njihove bližnje. Udrugu je osnovao u čast svoje preminule majke.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION

Dempsey se uz sve priprema i za novu ulogu u filmu 'Ferrari'. U njemu će glumiti vozača utrka Piera Taruffija, a redatelj filma je Michael Mann. Film ga je, kako kaže, naučio lekciju u riskiranju.

- Pratio sam film godinama pa sam nazvao Michaela i rekao: 'Želim raspravljati o tome da budem dio ovog'. To me naučilo da ako nešto jako želiš, moraš to učiniti sam - ispričao je. Film 'Ferrari' bi trebao izaći ove godine na Božić.