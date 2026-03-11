Obavijesti

NASMIJALA SVE

Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić

Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić
Nives Celzijus pokazala je kako je redovno u kontaktu sa svojim bivšim suprugom Dinom Drpićem. Prema porukama koje dobiva od njega, čini se kako im je jedna tema vrlo interesantna

Poznata pjevačica i spisateljica Nives Celzijus ponovno je uspjela zaintrigirati i nasmijati svoje brojne pratitelje na Instagramu. U svojoj posljednjoj objavi, podijelila je urnebesan uvid u komunikaciju sa svojim bivšim suprugom, nogometašem Dinom Drpićem, otkrivajući kako izgleda njihovo zajedničko "skrbništvo" nad kućnim ljubimcima. 

U kratkom videu snimljenom u opuštenoj kućnoj atmosferi, Nives se obratila svojim pratiteljima najavivši da će im pokazati kakve joj poruke bivši suprug šalje gotovo svakog jutra. Potom je okrenula kameru prema svom mobitelu i otkrila WhatsApp razgovor prepun poveznica na Instagram videe, a svima im je zajednička jedna tema – mačke.

Zadar: I na ve?eri i na plaži, Dino i Nives Drpi? stalno izmjenjuju nježnosti
Nives je uz smijeh listala kroz poruke koje joj je očito slao Dino Drpić, a sadržaj je varirao od smiješnih do korisnih savjeta za vlasnike mačaka. Među poslanim videima našli su se prijedlozi za namještaj prilagođen mačkama, poput grebalica koje su ujedno i stolići, zatim ideje za "kupanje bez vode" pomoću posebnih četki, pa čak i recepti za pripremu zdrave i ukusne hrane za njihove ljubimce. Nives je kroz šalu komentirala kako joj bivši suprug suptilno sugerira što bi trebala raditi.

​- Ovdje mi vjerojatno sugerira kako mačkama poboljšati životni prostor. Ovdje mi suptilno želi dati do znanja da je vrijeme da počešljam mačke - govori Nives u videu, jedva susprežući smijeh.

Video završava njezinim zaključkom koji je postao i svojevrsni naslov cijele priče.

​- Eto. Tako je to kad dijeliš s bivšim mužem skrbništvo nad mačkama - poručila je Nives, a opis objave "Kada dijelite skrbništvo nad mačkama" savršeno je zaokružio ovu simpatičnu situaciju.

Komentirao i spot za pjesmu 'Sinkronija' 

Nives je nedavno objavila i novu pjesmu, duet s Dinom Petrićem naziva 'Sinkronija'. Pozornost je izazvao i spot pun 'vrućih' kadrova, a Nives je za IN magazin prije nekoliko dana otkrila što o svemu misli njen bivši suprug. 

- Jučer je baš gledao, bila je neka smiješna situacija. Došao je naš zajednički prijatelj i pokazala sam im premijerno i onda je frend komentirao: 'Super, baš si me iznenadila, brutalna pjesma, spot je dramatičan, decentan!' A Dino ga je pogledao i rekao: 'Decentan? Ovo je soft porn!' - prepričala je Nives. 

