Nives Celzijus pokazala je kako je redovno u kontaktu sa svojim bivšim suprugom Dinom Drpićem. Prema porukama koje dobiva od njega, čini se kako im je jedna tema vrlo interesantna
Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić
Poznata pjevačica i spisateljica Nives Celzijus ponovno je uspjela zaintrigirati i nasmijati svoje brojne pratitelje na Instagramu. U svojoj posljednjoj objavi, podijelila je urnebesan uvid u komunikaciju sa svojim bivšim suprugom, nogometašem Dinom Drpićem, otkrivajući kako izgleda njihovo zajedničko "skrbništvo" nad kućnim ljubimcima.
U kratkom videu snimljenom u opuštenoj kućnoj atmosferi, Nives se obratila svojim pratiteljima najavivši da će im pokazati kakve joj poruke bivši suprug šalje gotovo svakog jutra. Potom je okrenula kameru prema svom mobitelu i otkrila WhatsApp razgovor prepun poveznica na Instagram videe, a svima im je zajednička jedna tema – mačke.
Nives je uz smijeh listala kroz poruke koje joj je očito slao Dino Drpić, a sadržaj je varirao od smiješnih do korisnih savjeta za vlasnike mačaka. Među poslanim videima našli su se prijedlozi za namještaj prilagođen mačkama, poput grebalica koje su ujedno i stolići, zatim ideje za "kupanje bez vode" pomoću posebnih četki, pa čak i recepti za pripremu zdrave i ukusne hrane za njihove ljubimce. Nives je kroz šalu komentirala kako joj bivši suprug suptilno sugerira što bi trebala raditi.
- Ovdje mi vjerojatno sugerira kako mačkama poboljšati životni prostor. Ovdje mi suptilno želi dati do znanja da je vrijeme da počešljam mačke - govori Nives u videu, jedva susprežući smijeh.
Video završava njezinim zaključkom koji je postao i svojevrsni naslov cijele priče.
- Eto. Tako je to kad dijeliš s bivšim mužem skrbništvo nad mačkama - poručila je Nives, a opis objave "Kada dijelite skrbništvo nad mačkama" savršeno je zaokružio ovu simpatičnu situaciju.
Komentirao i spot za pjesmu 'Sinkronija'
Nives je nedavno objavila i novu pjesmu, duet s Dinom Petrićem naziva 'Sinkronija'. Pozornost je izazvao i spot pun 'vrućih' kadrova, a Nives je za IN magazin prije nekoliko dana otkrila što o svemu misli njen bivši suprug.
- Jučer je baš gledao, bila je neka smiješna situacija. Došao je naš zajednički prijatelj i pokazala sam im premijerno i onda je frend komentirao: 'Super, baš si me iznenadila, brutalna pjesma, spot je dramatičan, decentan!' A Dino ga je pogledao i rekao: 'Decentan? Ovo je soft porn!' - prepričala je Nives.
