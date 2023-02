ANKETA Što vi mislite? Hoće li Saša i Bojan te Hedviga i Zoran uspjeti u emisiji 'Brak na prvu'?

U drugoj epizodi showa 'Brak na prvu' vjenčali su se Saša Đorić i Bojan Mrđenović te Hedviga Tandara i Zoran Babović.

Romantična lokacija i zvuci morskih valova bili su idealan odabir za vjenčanje Saše i Bojana, a oboje su odlučili doći na vjenčanje bez gostiju i kumova.

Foto: RTL

- To što nemam kumu i svoju obitelj na svadbi ne doživljavam kao minus - to sam ja i to je dio mene. Ovo je moj izbor i sama stojim iza sebe - komentirala je Saša.

Kad je stigao do matičara, Bojan je priznao da je uznemiren i jedva je čekao da vidi svoju mladenku.

- Sigurno ću pasti na prvi dojam, a onda ćemo vidjeti što će dalje biti - rekao je i bio vidno oduševljen kad je vidio da njegova buduća stiže gliserom. Bojan je na prvi pogled bio oduševljen Sašom i njezinom energijom te je zahvalio ekspertima.

- Dobrodošli u show i upoznavanje mene - zaključila je kroz smijeh Saša.

Foto: RTL

Sljedeći par bili su Hedviga i Zoran koji su oboje spremni za nešto ozbiljno. Zoran je nervozan došao pred matičara, što su primijetili i Hedvigini gosti i njegova sestra Dragana.

- Nisam mogao dočekati trenutak da konačno vidim svoju mladenku - rekao je. Došla je Hedviga, a Zoran je odmah osjetio olakšanje jer je ugledao idealan primjer svoje buduće supruge.

- Sve ono što sam zamislio - apsolutno je tu. Eksperti su odradili dobar posao - rekao je zadovoljni mladoženja, a Hedviga je bila oduševljena Zoranovim naglaskom i što joj je obećao da će im biti jako zabavno zajedno.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

