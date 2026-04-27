ANKETA Sven utjelovio Mariah i pobijedio u osmoj epizodi Tvoje lice zvuči poznato: Je li zaslužio?

Osma epizoda emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je neke od najambicioznijih i najuspješnijih transformacija sezone, a najviše bodova osvojio je Sven Pocrnić koji je tako upisao svoju treću pobjedu u showu.

Ovoga puta briljirao je u ulozi Mariah Carey, otpjevavši jedan od njezinih najpoznatijih hitova ‘Without You'.

- Ja ne pjevam samo za sebe, ja pjevam za mnoge druge ljude koji ovo ne mogu, koji ovo nemaju priliku raditi i nevjerojatna mi je čast da ovo mogu dijeliti s drugim ljudima. Ovo je iznad svih očekivanja, nisam svjestan situacije uopće.

Njegov spektakularni nastup oduševio je sve prisutne u studiju, a žiri nije skrivao emocije.

- Frapirana sam, u nekim trenucima sam se ježila. Ne mogu vjerovati, samo te gledam i pitam se kako je moguće da ti kao muškarac takav glas proizvedeš. Mislim da si svojim nastupom pokazao da ovo nije samo tehnički dobro napravljeno, već si ispričao cijelu priču. Genijalno, ogroman naklon - poručila mu je Martina Stjepanović Meter, a Mario Roth se nadovezao komentarom: 'Ja sam totalno u čudu, Sven. Prošlu nedjelju kad ti je gljiva dodijelila Mariah Carey, mislio sam, Bože, što će to biti kad muški vokal dobije jednu veliku glazbenu divu s iznimnim rasponom i legendarnim whistle registrom. Tvoj vokal je jedno čudo, predivan instrument i bilo mi je iznimno zadovoljstvo gledati ovu transformaciju večeras, hvala ti na tome.'

