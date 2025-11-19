Obavijesti

POSEBNO ZNAČENJE

Naša misica Laura zablistala je u nacionalnom kostimu: Znate li što uopće on predstavlja?

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Athit Perawongmetha

Ljepotice koje se natječu za prestižnu titulu Miss Universe, prošetale su u nacionalnim kostimima. Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske, imala je upečatljiv kostim koji joj je izradio Juraj Zigman

Na izboru za Miss Universe, koji se trenutno odvija u Tajlandu, održano je natjecanje u nacionalnim kostimima. Kandidatkinje su imale priliku pokazati modne kombinacije inspirirane ljepotama i posebnostima svoje domovine. Među njima je bila i naša Laura Gnjatović koja je na pisti zasjala u kreaciji hrvatskog dizajnera Jurja Zigmana, a opisala ju je na svojem Instagram profilu. 

- Nacionalni kostim Miss Universe Hrvatske 2025. - Plemenita periska - započela je Laura u opisu objave, označivši i brend popularnog dizajnera.

- Pinna nobilis, poznate i kao plemenita periska, jedna su od najpopularnijih i najomiljenijih vrsta u Sredozemnom moru. Atraktivan prizor na morskom dnu. Ove školjke mogu doseći visinu od 120 centimetara i živjeti gotovo pola stoljeća. Njihova sposobnost filtriranja vode, koristeći hranjive tvari za hranu i pretvarajući čestice onečišćujućih tvari koje se talože na morskom dnu, u kombinaciji s njihovom velikom veličinom znači da su i važna vrsta za morski ekosustav. Jedna školjka može filtrirati do 2000 litara vode dnevno. U međuvremenu, njihove ogromne školjke služe kao mala središta bioraznolikosti, u kojima živi do 35 različitih vrsta - dodala je Gnjatović. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Laura Gnjatović pokazala je nacionalni kostim, a predstavlja rijetku školjku: Osvanuo i video 01:01
Laura Gnjatović pokazala je nacionalni kostim, a predstavlja rijetku školjku: Osvanuo i video | Video: 24sata/Instagram

- U Hrvatskoj je ova školjka toliko omiljena u javnosti da je nedavno dobila vlastiti kip u obalnom gradu Supetru, jer je poznato da na otvorenom moru još uvijek postoji samo oko 30 živih primjeraka. Hrvatska ima strogi program očuvanja i zabranu rukovanja ovom vrstom, s preostalih samo nekoliko desetaka jedinki - nastavila je Laura, dok su je obožavatelji u komentarima zapisali brojnim komplimentima.

'Naša lipa Zadranka. Naša dika. Naša kraljica', 'Kakva si', 'Vrh. Bravo', 'Svaka ti čast, naš ponos. Besprijekorna. Svaku sekundu natjecanja', 'Ona će pobijediti', pisali su joj. 

Dok je Laura ponosno pokazivala svoj srebrni kostim i hodala pistom, voditeljica izbora dala joj je prilično vrijedan kompliment.

- Baš kao i njihova obala, Laura izgleda predivno - prokomentirala je voditeljica izbora.

Ranije ovog mjeseca naša se kandidatkinja za prestižnu titulu Zigmanovim dizajnom pohvalila i svojim pratiteljima na Instagram profilu, a u komentarima ispod objave nanizale su se riječi oduševljenih obožavatelja. Osim ove djevojke koju krasi visina od impozantnih 191 centimetar, pistom su u nacionalnom kostimu prošetale i ostale kandidatkinje. Publika je mogla uživati u raznovrsnim i neobičnim dizajnima, a moglo se vidjeti svašta, od gusara, preko perja i krila, sve do čarobne svjetiljke.

Foto: Instagram

