Izašle su nove epizode Stranger Thingsa! Noah Schnapp priznao da je zbog jedne scene plakao...

Mnogi obožavatelji Netflixovog hita 'Stranger Things' dočekali su još tri epizode. Naime, na Netflix je kroz noć došao drugi dio 5. i posljednje sezone ove hit serije, a finale stiže 1. siječnja. Mnogi su jedva dočakli da saznaju što će se dalje zbivati s omiljenim likovima iz Hawkinsa, a čini se kako su tri nove epizode donijele, barem za neke, i suze.

Kao jedan od bitnijih likove cijele serije, ali posebice ove posljednje sezone, ističe se Will Byers. U prvoj sezoni sve se vrti oko njegovog nestanka u 'Upside Down', sljedeće sezone pratile su njegov 'oporavak' od te traumatične situacije, ali i dovele naposljetku do saznanja kako postoji veza između njega, tog čudnog svijeta, Vecne, Mind Flyera... Prvi dio pete sezone završio je spektakularno, Will je shvatio da i on ima moći baš kao i Vecna i Eleven, spasio svoje prijatelje... A sada se radnja vraća na jedan drugi aspekt njegova života.

Foto: Netflix

Naime, Will Byers prizna svojoj obitelji i prijateljima da je gay. A Noah Schnapp, koji ga je utjelovio, rekao je za People kako je bio jako nervozan oko toga dok je čitao scenarij.

- Bojao sam se kako će to Ross i Matt Duffer napisati. No kad sam pročitao, samo sam plakao. Bilo je savršeno, uspjeli su. Nisam imao ništa za dodati - ispričao je za People. Dodao je kako je bio prilično impresioniran time što su uspjeli napraviti monolog koji je istovremeno životan i priliči njegovom liku.

Glumac je bio nervozan i oko toga kako će proći snimanje, no rekao je da je na kraju sve prošlo jako lijepo.

Willovo priznanje došlo je nakon još jednog uplitanja Vecne u njegove misli. Naime, Vecna mu je pokazao viziju u kojoj Will završava sam nakon što njegovi bližnji otkriju da je gay. Ipak, još jednom su Dufferi prikazali da je ključ Willove moći u tome da prihvati to što je.

Foto: Netflix

- Mislim da je to prekrasno, i jako stvarno. Prvi dio je za njega donio to da je morao prihvatiti to što stvarno je - samo reći samome sebi da je to stvarno i tko je on - i na kraju, kada je sve to priznao sam sebi, to mu je donijelo moć - rekao je Schnapp.

- No priznati sebi i priznati to javno drugima, nije ista stvar. I onda vidite u drugom dijelu kako je skupio hrabrosti i počeo živjeti svoju istinu. I napokon, na kraju 7. epizode, prihvatio je to i spreman je boriti se protiv zlikovca - istaknuo je glumac.

I sam Schnapp je otvoreno 2023. godine progovorio o svojoj seksualnosti i priznao da je gay.