BIO JE NERVOZAN

Izašle su nove epizode Stranger Thingsa! Noah Schnapp priznao da je zbog jedne scene plakao...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Netflix

OPREZ, SPOJLERI! Kroz noć su na Netflix stigle nove tri epizode hit serije 'Stranger Things', a zbog jedne scene je Noah Schnapp čak pustio suzu...

Mnogi obožavatelji Netflixovog hita 'Stranger Things' dočekali su još tri epizode. Naime, na Netflix je kroz noć došao drugi dio 5. i posljednje sezone ove hit serije, a finale stiže 1. siječnja. Mnogi su jedva dočakli da saznaju što će se dalje zbivati s omiljenim likovima iz Hawkinsa, a čini se kako su tri nove epizode donijele, barem za neke, i suze.

Kao jedan od bitnijih likove cijele serije, ali posebice ove posljednje sezone, ističe se Will Byers. U prvoj sezoni sve se vrti oko njegovog nestanka u 'Upside Down', sljedeće sezone pratile su njegov 'oporavak' od te traumatične situacije, ali i dovele naposljetku do saznanja kako postoji veza između njega, tog čudnog svijeta, Vecne, Mind Flyera... Prvi dio pete sezone završio je spektakularno, Will je shvatio da i on ima moći baš kao i Vecna i Eleven, spasio svoje prijatelje... A sada se radnja vraća na jedan drugi aspekt njegova života. 

Foto: Netflix

Naime, Will Byers prizna svojoj obitelji i prijateljima da je gay. A Noah Schnapp, koji ga je utjelovio, rekao je za People kako je bio jako nervozan oko toga dok je čitao scenarij. 

- Bojao sam se kako će to Ross i Matt Duffer napisati. No kad sam pročitao, samo sam plakao. Bilo je savršeno, uspjeli su. Nisam imao ništa za dodati - ispričao je za People. Dodao je kako je bio prilično impresioniran time što su uspjeli napraviti monolog koji je istovremeno životan i priliči njegovom liku.

Glumac je bio nervozan i oko toga kako će proći snimanje, no rekao je da je na kraju sve prošlo jako lijepo. 

Willovo priznanje došlo je nakon još jednog uplitanja Vecne u njegove misli. Naime, Vecna mu je pokazao viziju u kojoj Will završava sam nakon što njegovi bližnji otkriju da je gay. Ipak, još jednom su Dufferi prikazali da je ključ Willove moći u tome da prihvati to što je. 

Foto: Netflix

- Mislim da je to prekrasno, i jako stvarno. Prvi dio je za njega donio to da je morao prihvatiti to što stvarno je - samo reći samome sebi da je to stvarno i tko je on - i na kraju, kada je sve to priznao sam sebi, to mu je donijelo moć - rekao je Schnapp. 

- No priznati sebi i priznati to javno drugima, nije ista stvar. I onda vidite u drugom dijelu kako je skupio hrabrosti i počeo živjeti svoju istinu. I napokon, na kraju 7. epizode, prihvatio je to i spreman je boriti se protiv zlikovca - istaknuo je glumac. 

I sam Schnapp je otvoreno 2023. godine progovorio o svojoj seksualnosti i priznao da je gay. 

