ANKETA Tko vam je bio najbolji u showu 'Zvijezde pjevaju'?

Show 'Zvijezde pjevaju' napustili su Jelena Pajić i Vjeko Ključarić, a pet parova prošlo je dalje. Oni su: Lejla Filipović i Bojan Jambrošić, Igor Barberić i Ivana Kindl, Mihovil Španja i Goran Bošković, Dea Presečki i Dino Petrić te Ivana Mišerić i Alen Đuras.

Prvi su nastupili Dea i Dino koji su otpjevali pjesmu 'Praviš me ludim' izvođača Matije Cveka. Nakon njih su na pozornicu stigli Igor Barberić i Ivana Kindl i zapjevali 'Empire State of Mind'. Lejla Filipović i Bojan Jambrošić zapjevali su pjesmu grupe The Bastardz 'Disco' i rasplesali sve u studiju.

Mihovil Španja i Goran Bošković otpjevali su pjesmu TBF-a 'Smak svita'. Posljednji su nastupali Ivana Mišerić i Alen Đuras. Otpjevali su Gršin hit 'Mamma Mia'.

