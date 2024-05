ANKETA Treba li Hrvatska više sudjelovati na Eurosongu?

Iza nas je još jedan Eurosong, a pobjednik ovogodišnjeg 68. glazbenog natjecanja su Nemo s pjesmom 'The Code'. Naš Baby Lasagna ostvario je povijesni uspjeh osvojivši drugo mjesto. Žiri mu je dao 210 bodova te je po bodovima žirija završio na trećem mjestu, no publika ima drukčije mišljenje. Oni su mu najviše bodova, to jest 337 pa je tako postao pobjednik publike.

Inače, samo su ciparski i srpski žiri dali maksimalnih 12 bodova za nastup Baby Lasagne, dok su čak 22 države dale 12 bodova Švicarskoj, koja je zahvaljujući tome pobijedila.

Malmo: Baby Lasagna na generalnoj probi uoči finalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Našeg Baby Lasagnu tisuće ljudi dočekalo je na glavnom zagrebačkom trgu. Na pozornici zapjevao s Letovcima, Emilijom Kokić, Tajči... Na sjajnom plasmanu čestitali su mu i brojni političari, a među njima i gradonačelnik Tomislav Tomašević, premijer Andrej Plenković.

Inače, Hrvatska je sudjelovala 29 puta na Eurosongu od 1993. godine. Prvi put je ušla u deset najboljih 1995. godine kada su Magazin i Lidija Horvat-Dunjko osvojile šesto mjesto. S Doris Dragović Hrvatska je 1999. godine osvojila četvrto mjesto, a s Goranom Karanom deveto mjesto 2000., te s Vannom deseto mjesto 2001. Od tada, Hrvatska nije uspjela ući u deset najbolje plasiranih.

Foto: Sinisa Hancic/Nel Pavletic/PIXSELL

Od uvođenja polufinala 2004., Hrvatska se nije plasirala u finale čak osam puta.

Koga ćemo sljedeće godine poslati kao predstavnika Hrvatske te hoće li dovesti Eurosong u Lijepu Našu, na to ćemo još pričekati.. A treba li Hrvatska više sudjelovati na Eurosongu, recite nam svoje mišljenje u anketi.