ANKETA Vi birate! Koja od ovih 15 djevojaka zaslužuje ponijeti titulu Miss Medija? Glasajte!

Petnaest prekrasnih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka , pobjednica županijskih izbora natječe se za krunu 30. Miss Hrvatske u Zagrebu.

Medijsko biranje Miss Medija poseban je dio izbora u kojem čitatelji portala 24sata putem ankete imaju priliku glasati i odlučiti koja će natjecateljica ponijeti titulu Miss Medija. Ova nagrada dodjeljuje se kandidatkinji koja je osvojila najviše simpatija publike i pokazala se kao najšarmantnija predstavnica u medijskom prostoru.

Ovo su finalistice:

Andrea Bošnjak

Miss Primorsko-goranske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Andrea ima 22 godine. Studentica je diplomskog studija Održivog razvoja turizma na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Uz studij radi u turističkoj agenciji u Poreču. Aktivno govori engleski, njemački i talijanski jezik. U slobodno vrijeme bavi se atletikom, redovito trenira u teretani i voli putovati te upoznavati nove kulture i destinacije.

Martina Blažević

Miss Grada Zagreba

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Martina ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Završila je Prirodoslovnu školu Vladimir Prelog, smjer kozmetičar, i od 2022. godine radi u struci. Ljepota i šminkanje njezina su prava strast, a želja joj je izgraditi karijeru u beauty industriji. Aktivno govori engleski jezik. U slobodno vrijeme ide u teretanu, voli putovati i družiti se s obitelji i prijateljima.

Jana Biondić

Miss Ličko-senjske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Jana ima 18 godina i živi u Senju gdje pohađa četvrti razred opće gimnazije – Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića. Govori engleski jezik. Cijelu osnovnu školu bavila se rukometom i plesom, a sada redovito odlazi u teretanu i voli šetnje prirodom. Od malih je nogu zaljubljena u skijanje i putovanja. Uskoro je očekuje upis na Pravni fakultet u Rijeci. U budućnosti se želi ostvariti i poslovno i obiteljski.

Izabela Šporčić

Miss Karlovačke županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Izabela dolazi iz Kutine i ima 23 godine. Studentica je diplomskog studija engleskog i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci, nastavnički smjer. U slobodno vrijeme voli čitati, trenirati u teretani i putovati. Uz to volontira s djecom, pomažući im u učenju. Voli rad s djecom i veseli je kada može nekome olakšati učenje ili potaknuti znatiželju za novim stvarima. U budućnosti se želi profesionalno baviti radom s djecom i mladima.

Ivana Krajina

Miss Požeško-slavonske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Ivana ima 24 godine i dolazi iz Svete Nedelje. Studentica je Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje završava posljednju, šestu godinu studija. Aktivno govori engleski, a razumije i njemački jezik. U slobodno vrijeme čita, ide u teretanu i s društvom odlazi na pub kvizove. Voditeljica je projekta za volontiranje “Carpe diem” u sklopu kojeg sa studentima Medicinskog fakulteta volontira u Domu za starije osobe Kantrida u Rijeci. Također je volonterka u projektu “Teddy Bear Hospital”, gdje uči djecu kako pomoću plišanih medvjedića prebroditi “strah od bijelih kuta”. Kako bi proširila svoje kliničko znanje, nakon završenih ispita odrađivala je praksu u Danskoj i Američkoj bolnici. Pjeva u dva zbora, fakultetskom Axis i crkvenom zboru, Društvena je i komunikativna osoba koja voli putovati. U budućnosti se želi ostvariti profesionalno, završiti specijalizaciju, nastaviti volontirati i ostati filantropkinja.

Ema Ninić

Miss Šibensko-kninske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Ema ima 22 godine i dolazi iz Šibenika. Studentica je Pravnog studija na Sveučilištu u Splitu. Aktivno govori engleski jezik. Tijekom srednje škole bavila se odbojkom, a kasnije se okušala i kao odbojkaški sudac. Uz studij prava, njezina druga ljubav je kozmetika pa se uz studij bavi promocijom i prodajom kozmetike u parfumeriji. Društvena je i komunikativna osoba te svoje slobodno vrijeme najviše voli provoditi u društvu prijatelja, obitelji i kolega. Najdraže aktivnosti su joj čitanje, pisanje, šminkanje, učenje o novim temama i duge šetnje uz more ili kroz prirodu. U budućnosti želi postizati ciljeve koji se odnose na njezinu struku – pružanje pomoći ljudima kojima je to najpotrebnije – te nastaviti djelovati u beauty industriji i zaštiti životinja.

Zara Hurtić

Miss Istarske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Zara ima 18 godina i dolazi iz Višnjana. Učenica je četvrtog razreda Ekonomske škole u Poreču. Tečno govori engleski, uči talijanski jezik. Oduvijek voli sve što ima veze s izražavanjem i kreativnošću, što ju je privuklo svijetu mode i natjecanja ljepote. Vesela je, otvorena i znatiželjna osoba koja voli upoznavati nove ljude i učiti nove stvari. Slobodno vrijeme najradije provodi s obitelji i prijateljima, u šetnji, na treninzima ili uz glazbu. Putovanja su njezina velika strast – obožava otkrivati nova mjesta i kulture. U budućnosti želi uspjeti u onome što voli, ostati vjerna sebi i postati neovisna žena, ali i ostvariti se kao majka. Vjeruje da se prava ljepota vidi kroz dobrotu, osmijeh i način na koji se odnosimo prema drugima.

Laura Dasović

Miss Međimurske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Laura ima 20 godina. Završila je školu za dizajnera odjeće jer su je oduvijek privlačile ljepota, moda i sve što ima veze s kreativnošću. Voli istraživati nove stilove i bavi se modelingom. U budućnosti bi se voljela baviti kozmetikom jer je zanima svijet njege, šminke i estetike. Govori engleski i uči francuski jezik. Sport je važan dio njezina života jer je ispunjava, trenirala je karate 12 godina, a sada ide na pilates.. Slobodno vrijeme provodi s ljudima koje voli, gleda filmove ili čita knjige. Od malih nogu voli crtati i slikati, a pohađala je i školu crtanja kako bi dodatno razvijala svoj talent.

Mirta Bagović

Miss Sisačko-moslavačke županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Mirta ima 18 godina i dolazi iz Zagreba. Maturantica je opće gimnazije, a uz hrvatski govori engleski jezik. Komunikativna je, otvorena i vesela osoba koja se lako sprijatelji. Slobodno vrijeme voli provoditi s prijateljima i obitelji. Veliki je ljubitelj prirode i životinja, ima dva psa s kojima redovito šeta. Želi postati veterinar jer vjeruje da bi je pomaganje životinjama ispunilo više od ičega. Voli crtati, pisati i učiti nove stvari, a avanturističkog je duha – voli putovanja, istraživanja i nove kulture. Trenirala je ples, a sad se bavi modelingom koji ju je naučilo samopouzdanju, disciplini i otvorenosti prema ljudima. Veseli se budućnosti i samostalnom životu jer ima velike planove i želi ostvariti svoje snove, zadržavajući iskrenost i ljubav prema životinjama i ljudima.

Lara Bačić

Miss Zadarske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Lara ima 20 godina i dolazi iz Drniša. Po zanimanju je medicinska sestra, a taj je put odabrala jer vjeruje da nema ljepšeg osjećaja od pomaganja drugima. San joj je završiti magisterij iz sestrinstva i nastaviti rasti profesionalno i osobno. Odrasla je uz majku koja ima modni brend i od nje naučila što znače kreativnost i ljubav prema detaljima. Dugo godina plesala je folklor, trenirala gimnastiku i karate, a danas redovito ide u teretanu. Volontirala je u udruzi za osobe s posebnim potrebama, što ju je dodatno potaknulo da širi dobrotu. Tečno govori engleski jezik. U slobodno vrijeme voli čitati i crtati. Želja joj je spojiti modu i humanitarni rad kroz projekt koji bi promicao samopouzdanje i mentalnu ravnotežu mladih. Vjeruje da prava ljepota dolazi iznutra – iz dobrote, znanja i hrabrosti.

Tajana Punčec

Miss Varaždinske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Tajana ima 19 godina i dolazi iz Varaždina. Studentica je druge godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, odsjek u Čakovcu. Govori engleski i njemački jezik. Bavi se modelingom, voli čitati knjige i rad s djecom. U slobodno vrijeme crta razne motive, najčešće olovkom i ugljenom, te pjeva kod kuće i u fakultetskom zboru. Završila je medicinsku školu u Varaždinu, smjer prirodoslovna gimnazija, što joj je otvorilo put i prema fizioterapiji. U budućnosti želi upisati fakultet fizioterapije i ostvariti se kao kompetentna odgajateljica s medicinskim znanjem.

Ana Pavlović

Miss Vukovarsko-srijemske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Ana ima 20 godina i dolazi iz Vinkovaca, no trenutno živi u Osijeku. Studentica je druge godine preddiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i članica studentske udruge Erudio. Obrazovanje smatra ključnim i nastoji svakodnevno učiti i primjenjivati znanje, a sudjelovala je i u debati u Europskom parlamentu u Strasbourgu. Voli čitati, putovati, upoznavati nove kulture i družiti se s obitelji i prijateljima. Aktivno govori engleski, razumije njemački, a trenirala je plivanje deset godina. Danas redovito trenira u teretani i vodi zdrav život. Cilj joj je inspirirati druge ljude, posebno mlade žene, da vjeruju u sebe, rade na sebi i slijede svoje snove.

Melanie Juranović

Miss Brodsko-posavske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Melanie ima 17 godina i dolazi iz Vrbove. Pohađa gimnaziju u Novoj Gradiški, gdje uči i engleski jezik. Vesela je, komunikativna i pozitivna osoba koja voli upoznavati nove ljude. Zaljubljenica je u rad s djecom i planira upisati fakultet u tom smjeru. Slobodno vrijeme provodi u teretani te s obitelji i prijateljima. Privlači je svijet mode jer kroz njega izražava svoju kreativnost. Bavila se baletom i svirala klavir, što ju je naučilo disciplini i strpljenju. Voli čitati jer je knjige opuštaju i inspiriraju. U budućnosti se vidi kao uspješna, ostvarena i samouvjerena žena koja njeguje ljepotu, dobrotu i eleganciju te vjeruje da prava ljepota dolazi iznutra – iz srca i osmijeha.

Ema Helena Vičar

Miss Zagrebačke županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco. Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing. Osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo. Članica je poduzetničkog I volonterskog kluba kroz koje sudjeluje u projektima društvene odgovornosti. Redovito vježba, trenira pilates i cheerleading, a ranije se bavila plesom i gimnastikom. Cilj joj je motivirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične bez obzira na pritiske.

Marinka Andraković

Miss Osječko-baranjske županije

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Marinka ima 22 godine i dolazi iz Semeljaca. Studira oplemenjivanje bilja i genetiku na Fakultetu agro biotehničkih znanosti u Osijeku. U budućnosti se vidi u znanosti, gdje želi pridonijeti razvoju struke i obrazovanju budućih stručnjaka. Uz studij radi nekoliko studentskih poslova jer voli ispunjen dan i rad s ljudima. Aktivno govori engleski jezik. Zaljubljenica je u sport, redovito trenira u teretani i trči. Slobodno vrijeme provodi čitajući, krojeći odjeću i putujući, a najviše je ispunjava druženje s obitelji i prijateljima.

Ovogodišnje jubilarno finale 30. Miss Hrvatske održat će se 29. listopada u STIL EVENTU u Zagrebu uz izravan prijenos na portalu 24sata u ambijentu koji će na jednu večer postati središte hrvatske elegancije i glamura.

Pobjednica 30. Miss Hrvatske predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote koji okuplja natjecateljice iz više od 140 zemalja svijeta pod motom Beauty with a Purpose – Ljepota s razlogom. Djevojke su uljepšale vizažistica Martina Peršić i frizerka Andrea Dukić Bilan.