VIDEO Izašao trailer: Stiže dokumentarac o nastajanju zadnje sezone Stranger Thingsa

Netflix je najavio izlazak novog dokumentarnog filma posvećenog nastanku posljednje sezone globalno popularne serije 'Stranger Things'. Dokumentarac pod nazivom 'One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5' gledateljima će ponuditi intiman i detaljan uvid u završne dane rada na seriji koja je obilježila jednu televizijsku eru.

Riječ je o samostalnom projektu koji prati glumačku postavu, autore i produkcijsku ekipu tijekom snimanja pete, ujedno i posljednje sezone. Prema Netflixovu opisu, dokumentarac je "opsežna kronika iza kulisa" koja bilježi kreativni proces, emocionalne oproštaje i trenutke koji su obilježili kraj serije.

Dokumentarac je režirala Martina Radwan, a značajan dio priče ispričan je kroz perspektivu braće Duffera, Matta i Rossa, kreatora serije. U zajedničkoj izjavi istaknuli su kako je film namijenjen ne samo obožavateljima Stranger Thingsa, već i svima koje zanima kako nastaje velika holivudska produkcija.

"Kao djeca iz Sjeverne Karoline sanjali smo o filmskoj karijeri, ali Hollywood nam se činio nedostižnim. Sve se promijenilo kada smo gledali dokumentarce iza kulisa Gospodara prstenova i shvatili kako izgleda stvarni proces stvaranja", poručili su Dufferi. Dodali su kako su željeli vratiti upravo takav oblik pripovijedanja, koji je s vremenom gotovo nestao.

Trailer dokumentarca otkriva emotivne trenutke s čitanja posljednjih scena, pri čemu su glumci Finn Wolfhard i Noah Schnapp vidljivo ganuti. Braća Duffer posebno ističu završne riječi scenarija, 'end series', kao najsnažniji trenutak cijelog procesa.

Film donosi i prizore rada na storyboardima, snimanja velikih akcijskih scena te oproštaje s glumcima, uključujući i rasprave oko sudbine Eleven, lika koji tumači Millie Bobby Brown. Završetak dokumentarca obilježen je zagrljajima, suzama i simboličnim trenutkom kada je snimanje službeno završeno.

Redateljica Martina Radwan istaknula je kako joj je povjerenje braće Duffer omogućilo jedinstveno iskustvo.

"Provesti godinu dana na setu bilo je iznimno iskustvo. Gledati kako u stvarnom vremenu nastaje serija koju publika toliko voli bila je čista radost", rekla je, dodavši kako žali što nije mogla dokumentirati i ranije sezone.

Dokumentarni film One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 stiže na Netflix u ponedjeljak, 12. siječnja. Završna, peta sezona serije Stranger Things već je dostupna u cijelosti na platformi, nakon emitiranja posljednje epizode 31. prosinca.