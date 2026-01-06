Odahnite, fanovi! Stiže šesta sezona serije 'Emily u Parizu'

Obožavatelji 'Emily u Parizu' mogu odahnuti, popularna serija vraća se sa šestom sezonom! Vijest je potvrdio Netflix u ponedjeljak, svega nekoliko tjedana nakon premijere pete sezone.

- Dome slatki dome, EMILY IN PARIS se vraća u 6. sezoni - objavila je streaming platforma na društvenim mrežama uz simpatičan video u kojem Lilly Collins puše svjećicu u obliku broja šest na kroasanu.

Odluka o nastavku zapravo i ne iznenađuje. Peta sezona bila je iznimno gledana, u prvih 11 dana imala je 26,8 milijuna pregleda diljem svijeta. Serija je zauzela drugo mjesto na Netflixovoj globalnoj Top 10 listi serija na engleskom jeziku te se našla među deset najgledanijih u 91 zemlji. U 24 zemlje, uključujući Francusku, bila je najgledanija.

Foto: Netflix

Peta sezona pratila je Emily Cooper kojoj se činilo da se 'sve posložilo' u Italiji, ali poslovna ideja krene po zlu, a posljedice se prelijevaju u slomljeno srce i nazadovanje u karijeri, stoji u službenom sinopsisu. Finale sezone ostavilo je gledatelje u neizvjesnosti, s Emily pred odlukom hoće li ostati u Rimu sa svojim talijanskim dečkom ili se vratiti životu u Parizu.

Foto: Netflix