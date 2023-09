Anne Hathaway: 'Kažu mi da izgledam dobro za svoje godine, ali o tome uopće ne razmišljam'

Anne Hathaway (40) protivi se uvjerenju mnogih da bi starenje trebalo biti nešto čega se bojimo. Glumica je tijekom nedavnog intervjua u emisiji 'Today' otkrila svoje poglede na 'starenje'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Anne, koja je glumačku karijeru započela u dobi od 17 godina, rekla je da postoji percepcija 'litice' u Hollywoodu koju glumci dosegnu kad dođu do određene dobi, a ta je dob zaista mlada.

Priznala je da ne obraća pažnju na komplimente kao što su 'Izgledaš jako dobro za svoje godine'.

Foto: Monika Skolimowska/DPA

- Zapravo ne razmišljam o godinama - rekla je Anne.

- Za mene je starenje druga riječ za život. Dakle, ako vam ljudi žele dati kompliment, to je lijepo. Ali, isto tako, kakav god bio 'hype', zanima me što je on izvan koncepta - objasnila je.

Anne je upravo postala globalni ambasador brenda za njegu kože Shiseido i njegove najnovije kampanje 'Potencijal nema godine'.

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

- Volim taj slogan. Volim gledati ove mlade ljude koji imaju puno više slobode nego što sam ja imala - navela je.

Inače, Hathaway je poznata po spremnim odgovorima na nepristojna pitanja.

Chriss Van Vliet pitao je jednom prilikom glumicu koliko je morala smršavjeti kako bi imala liniju kakvu ima sada.

- Ne, nisi me to upravo pitao. Kako si ti izravan mladić - rekla mu je tada.