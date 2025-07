Ante Cash: Supruga i ja čekamo četvrto dijete, Bogu hvala...

Čekamo četvrto, termin je početkom 11. mjeseca, otkrio je nedavno reper Ante Cash (39) u podcastu 'Rastući s djecom'. On i supruga Dina već imaju troje djece, kćer Nušu i sinove Maru i Ivana, a sad s radošću iščekuju prinovu.

Ante kaže da je očinstvo njegov poziv.

- Bogu hvala baš, uživam u toj ulozi, baš sam se našao u tome i to mi je neki poziv... To sam mogao samo priželjkivati kao mlađi - rekao je.

Foto: Instagram

Osim što mu je očinstvo velika radost, Ante je otkrio i da je oduvijek sanjao o velikoj obitelji.

- Samo nisam bio okružen ljudima ni ženama koje su tako razmišljale, ali uvijek sam govorio da ću imati puno dice. Slava Isusu tisuću puta na tome - rekao je.

Dotaknuo se i svakodnevnih izazova koje nosi roditeljstvo.

- Lakše je sigurno ovima što nemaju djecu, ali nije život predviđen da bude lagan - složio se s voditeljicom.

Foto: promo

Sa suprugom se preselio u njezin rodni Zadar.

- Zagreb je postao europski grad po svim lošim stvarima, to nije grad za odgajati katoličku obitelj. Da Tomašević dođe i kaže da će svaki dan u vrtiću objašnjavati da je 'dugina obitelj' idealna obitelj, pobunili bi se ja, žena i još pet ljudi - dodao je Ante.

Reper se prije nekoliko godina okrenuo vjeri, koja mu je, kako je govorio, promijenila život.

- Sve što radiš bez Boga, mora završiti loše. Mladost sam izgubio po kafićima. Zanimljivo je - kad sam se obratio, postao sam i uspješan. To mi nije ništa predstavljalo nakon obraćenja. Lijepo je da čime god da se baviš da štima, da donosi novce i da sve funkcionira, ali to ništa ne možeš bez Boga. Kad se obratiš, onda želiš samo mir. Meni je Isus nakon obraćenja dao slobodu od želje za uspjehom. Nemam potrebu da me itko od vas zna ili da itko od vas smatra da sam zanimljiv - ispričao je ranije Ante.

storyeditor/2023-05-24/pxl-211016-14512056_ji11sj0.jpg | Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL