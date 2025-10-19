Obavijesti

'DIVNO I POSEBNO'

Ante Gelo oženio sina! Objavio fotku bračnog para: 'Moj ponos'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: < 1 min
Ante Gelo oženio sina! Objavio fotku bračnog para: 'Moj ponos'
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Ponosni otac Ante Gelo na društvenim je mrežama objavio fotografiju s vjenčanja te dirljivim tekstom čestitao svom najstarijem sinu i snahi

Hrvatski producent i glazbenik Ante Gelo jučer je sa svojim pratiteljima na Facebooku podijelio sretnu vijest da se njegov sin oženio. Uz fotografiju mladenaca u kabrioletu, napisao je i dirljiv tekst posvećen novopečenom bračnom paru.

ZAGRLJENI I OPUŠTENI Ante Gelo objavio slatku fotku njega i Jelene Perčin: 'Ljeto'
Ante Gelo objavio slatku fotku njega i Jelene Perčin: 'Ljeto'

Fotografija prikazuje presretan par, Jana koji sjedi za volanom te njegovu suprugu Moniku koja drži buket od raznovrsnog cvijeća i veselo maše iz auta. Ponosni otac uz objavu je napisao: 'Jučer je moj sin postao muž. Moj prvorođeni, moj Jan, moj ponos, moj frajer i predivna, lijepa, inteligentna i zanosna Monika'.

Mladom bračnom paru čestitao je riječima: 'Bilo je divno i posebno. Neka vas blagoslovi i čuva dragi Bog. Sretno!' otkrivši i datum vjenčanja, odnosno 17. listopada 2025. godine.

LJUBAV CVJETA Jelena Perčin i Ante Gelo skupa uživaju: 'Golupčići! Divni ste!'
Jelena Perčin i Ante Gelo skupa uživaju: 'Golupčići! Divni ste!'

Prije dvije godine doznalo se kako se Gelo u tajnosti rastao od supruge, a već nekoliko mjeseci ljubi domaću glumicu Jelenu Perčin. Par često putuje, a zajedno su prisustvovali i dodijeli nagrade 'Večernjakova ruža'.

Zagreb: Jelena Perčin i Ante Gelo prvi put zajedno na crvenom tepihu "Večernjakove ruže"
Zagreb: Jelena Perčin i Ante Gelo prvi put zajedno na crvenom tepihu "Večernjakove ruže" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

