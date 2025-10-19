Ante Gelo oženio sina! Objavio fotku bračnog para: 'Moj ponos'

Hrvatski producent i glazbenik Ante Gelo jučer je sa svojim pratiteljima na Facebooku podijelio sretnu vijest da se njegov sin oženio. Uz fotografiju mladenaca u kabrioletu, napisao je i dirljiv tekst posvećen novopečenom bračnom paru.

Fotografija prikazuje presretan par, Jana koji sjedi za volanom te njegovu suprugu Moniku koja drži buket od raznovrsnog cvijeća i veselo maše iz auta. Ponosni otac uz objavu je napisao: 'Jučer je moj sin postao muž. Moj prvorođeni, moj Jan, moj ponos, moj frajer i predivna, lijepa, inteligentna i zanosna Monika'.

Mladom bračnom paru čestitao je riječima: 'Bilo je divno i posebno. Neka vas blagoslovi i čuva dragi Bog. Sretno!' otkrivši i datum vjenčanja, odnosno 17. listopada 2025. godine.

Prije dvije godine doznalo se kako se Gelo u tajnosti rastao od supruge, a već nekoliko mjeseci ljubi domaću glumicu Jelenu Perčin. Par često putuje, a zajedno su prisustvovali i dodijeli nagrade 'Večernjakova ruža'.

Zagreb: Jelena Perčin i Ante Gelo prvi put zajedno na crvenom tepihu "Večernjakove ruže" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA