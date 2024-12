Ante je pobijedio u MasterChef izazovu, a Tin se rasplakao: 'Pokazao sam puno znanja...'

Kandidati su imali zadatak replicirati dvije kreacije – Melkiorovo predjelo, dimljeni janjeći carpaccio, i Damirovo glavno jelo, janjeći kare s kroketima od krumpira i svježeg sira. Tin se tijekom kuhanja suočio s nekoliko nezgoda, pa je gotovo odustao od borbe.

- Najbitnije mi je da sam kuhao do kraja kad sam vidio da me Ante prestignuo i da nisam odustao - osvrnuo se Tin na svoje najdramatičnije kuhanje do sada, a na kraju je i zaplakao nakon što ga je ponijela emotivna završnica.

Foto: NOVA TV

Ante, koji je od djetinjstva vezan uz janjetinu, uspješno je replicirao oba jela, s glavninom komponenti na tanjuru i dobro začinjenim kroketima.

- Ovo mi je bilo daleko najteže kuhanje. Bilo je baš jako teško - priznao je Ante nakon izazova, dok je chef Melkior istaknuo kako je upravo jednostavnost ključ najtežih zadataka.

Ante i Tin napravili su podjednaka predjela, pa su dobili i takve ocijene, što je značilo da je presudilo glavno jelo.

- Kad si se raspao, vratio si se natrag, dovršio tanjur i to je ono što mi u kuhinjama cijenimo - rekao je Tinu chef Damir.

Foto: NOVA TV

Tinove suze nisu ostavile ni Antu ravnodušnim.

- Iako su mi suze u očima, sreća mi je u srcu - izjavio je Ante s ponosom, a Tin je zaključio kako nije razočaran svojim plasmanom: 'Došao sam do top tri i pokazao sam puno znanja.'

Uz ovakvu kulinarsku dramu, finale MasterChefa obećava spektakularan kraj sedme sezone, stoga ne propustite pogledati finalnu epizodu u kojoj će se Ante Vukadin suočiti sa Sanjom Cukon – u ponedjeljak 30. prosinca na Novoj TV!