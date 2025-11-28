Obavijesti

'DIVLJE PČELE'

Ante skoro otkrio strasnu aferu Mirjane i Domazeta? Bukvić o liku Tome: Ne znaš što očekivati

Foto: Tom Dubravec

Gospođa Vukas sve češće razmišlja o Tomi, a tragovi njihove romanse sve su očitiji! Toliko da Ante postaje sumnjičav. Domazet je prava nevolja i misterij, a utjelovio ga je izvanredni Amar Bukvić

Marko je bijesan nakon sukoba s Ivicom i agresivan je prema Karmeli, koju optužuje za aferu s njegovim stricem. Dok Marko vodi svoje ratove, njegov otac Ante brine se da obiteljske tajne ostanu skrivene. Inspektor iz Splita na teži način će naučiti kakav je Vukas kada mu se netko zamjeri. Rajka u razgovoru s Badurinom počinje otkrivati što se sve događalo dok je nije bilo, a dogovara i još jedan susret s karizmatičnim generalom. 

Strasna afera Domazeta i Mirjane se nastavlja, a skoro su i uhvaćeni. Gospođa Vukas sve češće razmišlja o Tomi, a tragovi njihove romanse sve su očitiji! Toliko da Ante postaje sumnjičav. Domazet je prava nevolja i misterij, a utjelovio ga je izvanredni Amar Bukvić.  

- Toma je potpuno suprotan od mene, i to me intrigira u liku, potpuno je drugačiji od mene. Jako je tajanstven, intrigantan, ne znaš što od njega očekivati iz epizode u epizodu. Ni ja kao glumac koji ga gradim ne mogu ni pretpostaviti što će novo doći i biti u epizodama i to je baš izazovno za glumca - otkrio je Amar o upečatljivom Tomi.

Otok, 06.11.2025 - Snimanje RTL serije Divlje Pcele u zaseoku kod mjesta Otok
Foto: Tom Dubravec

- Ljudi su se nekad drugačije ponašali, govorili, treba biti pažljiv kada gradiš lik u periodu - dodao je Amar.

Sjajno se slaže i sa svojim kolegama. S Jelenom Perčin je kolega s klase na Akademiji, a pun je riječi hvale i za ostalu ekipu 'Divljih pčela'.

- Puno je mladih i talentiranih glumaca i glumica, sretan sam zbog toga, budućnost našeg glumišta ide u jako dobrom smjeru - zaključio je Bukvić. 

Foto: RTL

