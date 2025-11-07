Tko je misteriozni Domazet koji dolazi u Vrilo? Amar Bukvić o liku kojeg glumi: 'Poseban je...'

Sestre Runje i njihova tajna, Vukasi koji neće stati dok ne otkriju ubojicu svog sina i romantična priča Cvite i Nikole koja se polako razvija - nova RTL-ova serija 'Divlje pčele' već je svojim prvim epizodama itekako zainteresirala brojne gledatelje. A intrigama će svakako pridonijeti i popularni Amar Bukvić koji u Vrilo stiže večeras od 20.15 sati.

Omiljeno domaće glumačko lice, cijenjeni i nagrađivani Amar Bukvić, u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' utjelovit će lik Tome Domazeta.

Domazet je čovjek koji je odrastao u sirotištu, iz kojeg je pobjegao prije nego što je navršio 16 godina. Od tada se snalazio kako je znao, često mijenjajući gradove i ljude oko sebe - ponekad zbog sukoba sa zakonom, a ponekad zato što bi se previše vezao pa bi morao pobjeći. Otkako je sam, samodostatnost i neovisnost postale su mu najvažnije vrijednosti, a pritom se pobrinuo da mu srce ostane zatvoreno. Ipak, zahvaljujući svojoj urođenoj karizmi i privlačnosti, ima poznanike gotovo u svakom gradu na koje se može osloniti kada mu zatreba pomoć. Sudjelovao je u ratu, bio je na prvoj crti bojišta, dobro 'čita' ljude i zna postavljati prava pitanja. Uživa u životu u kojem nikome ništa ne duguje, a jednog dana vlakom iznenada stigne u Vrilo.

Misteriozni i slojeviti Domazet, ističe Bukvić, jedan je od najposebnijih likova koje je gradio.

'Dosad se u karijeri, u ovakvom tipu formata, nisam susreo s tako kompleksnim i zanimljivim likom. Kakav je on i tko je, to ja i dalje ne znam jer ga otkrivam iz epizode u epizodu. Zaista uživam od početka snimanja', ističe, 'On dolazi u Vrilo po jednom tajnom zadatku i plaćen je da otkrije što se dogodilo. Vrlo brzo razvije kontakt sa svim stanovnicima te postaje jedan važan čimbenik u mjestu'.

Upravo stoga što će se Domazet vrlo brzo prilagoditi zajednici Vrila, s velikim dijelom glavnog casta Amar je već dijelio kadar. Uz drage kolege koje poznaje godinama, set 'Divljih pčela' bila je prilika i za upoznavanje mladih talenata.

'Ovdje ima jako puno mladih glumaca, što me stvarno oduševljava. Zaista zanimljivi mladi glumci! Mislim da je scena mladih glumaca vrlo jaka u Hrvatskoj, tako da sam upoznao neke kolege za koje dosad nisam znao', ističe.

Kod projekta ga je, kaže, privukla zanimljiva i nesvakidašnja priča, a uvjeren je da će sve scene koje mjesecima marljivo snimanju oduševiti i gledatelje.

'Nedavno sam baš završio snimanje filma o Dioklecijanu, tako da sam iz rimskog doba došao ovdje u razdoblje 50-ih. Mislim da će se i publici svidjeti taj povratak u prošlost jer je stvarno nešto drugačije, tada su se ljudi drugačije oblačili, ponašali, drugačije su navike bile, i vjerujem da će im od samog početka to biti zanimljivo. Riječ je o zaista jednoj intrigantnoj seriji koja počinje zločinom, gotovo u stilu Agathe Christie, koji se zatim kreće raspetljavati. Likovi su zanimljivi, kao i lokacije na kojima snimamo, i sami stil snimanja je potpuno drugačiji, tako da mislim da će publika već u samom startu vidjeti da se radi o nečem posebnom i da će nas pratiti', zaključuje.

A uz misterioznog Domazeta, i ostale intrige u Vrilu se nastavljaju. Ivica se protivi Josipovoj želji da radi na polju, ali on ne odustaje jer želi impresionirati Zoru. Katarina doznaje da je upravo Josip svjedok zločina koji su počinili. Prestravljena, moli ga da nikome ništa ne govori... Mirjana skriva telegram koji je dobila, planirajući tajanstveni susret za koji nitko ne smije doznati. Ante pritišće Josipa da prizna ubojstvo, a u isto vrijeme Katarina, bez znanja svojih sestara, hoda prema policijskoj postaji kako bi priznala krivnju.

Tko je unajmio Domazeta i hoće li Katarina otkriti istinu kako bi zaštitila sestre, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.