Ante Gotovac (51) uživa u samačkom životu. Dosadile su mu, kaže nam, ljubavne veze. To uvijek sa sobom nosi neke probleme, dodaje.

Ljubav mu je prisjela nakon dvije posljednje veze u kojima je ljubovao s duplo mlađim djevojkama. Prvo je bio s Nađom iz Beograda, no dosadilo mu je to jer je “ograničavala njegovu slobodu”. Nađa je, naime, dolazila u kuću u kojoj živi u Zemunu. Onda se nedavno spetljao s manekenkom Medinom Pašić.

Upoznali su se preko društvenih mreža. Ante se o njoj dobrano raspitao prije nego što su se upoznali jer su mu dojadile djevojke “sumnjivog morala”. S Medinom je proveo romantični vikend u Beogradu, u koji je ona stigla iz Istanbula, u kojemu snima editorijale. Pili su i jeli po kafanama. No nakon mjesec dana ljubovanja Medina je postala prošlost.

- Ona me više ne zanima. Ništa se nije dogodilo između nas, samo sam joj se prestao javljati. Nismo u kontaktu već mjesec dana. Hoću normalnu curu koja je u sportu. Neću ove sponzoruše. Ove što samo izlaze vani, to su sve klošari i ološ. Ne zanimaju me žene. Ne mogu ih uskladiti u svoj raspored. Ne želim preskakati treninge, to mi je ludilo - rekao nam je nedavno Ante koji gol skače u Savu. Naime, počeo je intenzivno trenirati. Iako nema djevojku, Gotovac tvrdi da nije ugrožen.

- Barem seksa ima kad zatreba - zaključio je.