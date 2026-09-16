Ante Vukas se vraća na TV: Alan Blažević otkrio je koje su mu pitanje postavljali cijelo ljeto

Idućeg ponedjeljka, točnije 21. rujna, na male ekrane vraća se omiljena serija "Divlje pčele", a s drugom sezonom nastavljaju se i priče omiljenih, ali i kontroverznih likova. Među njima je i Ante Vukas, moćnik iz Vrila kojeg utjelovljuje Alan Blažević.

Ranije je otkrio da njegovog lika čekaju osobna razočaranja, usamljenost i preispitivanje vlastitih odluka.

- Glavi obitelji Vukas neće biti lako, no čovjek koji ga je utjelovio, s druge strane, veseli se povratku svojoj televizijskoj obitelji. "Dosta njih sam vidio ovo ljeto, no jedva čekam zagrliti ostatak ekipe! U seriji nas čekaju potresi individualnih života, gubitci i novi likovi koji će začiniti radnju u Vrilu - dok vrijeme plovi u novu dob - rekao je Alan, čiji je lik Vukasa tijekom prve sezone postao jedan od najupečatljivijih u seriji.

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Alan je sada za Net.hr ispričao kako je proveo ljeto, ali i koliko su ga gledatelji često pitali kada stiže nova sezona 'Divljih pčela'.

"Sedmi mjesec sam odmarao, osmi je bio radni. Radio sam film, bio u Bugarskoj, pa Zagreb, pa Istra. Ali sve u svemu, dobro je, imao sam priliku odmoriti“, ispričao je glumac.

Cijelog ljeta fanovi serije pitali su ga kada na male ekrane stiže nova sezona. Ljudi su ga zaustavljali, raspitivali se kada se serija vraća, a pitanja su stizala čak i preko njegove supruge.

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"Stalno, stalno su pitali. Ako ne mene, onda preko supruge su se raspitivali. Ljudi joj šalju poruke: ‘Pitaj ga kad kreće’“, otkrio je kroz smijeh.

Što ga čeka u novoj sezoni i hoće li ponovno uspjeti pomrsiti račune ostalim likovima, gledatelji će doznati od 21. rujna, kada počinje druga sezona "Divljih pčela“.