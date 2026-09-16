Obavijesti

Show

Komentari 0
PITALI ČAK I SUPRUGU

Ante Vukas se vraća na TV: Alan Blažević otkrio je koje su mu pitanje postavljali cijelo ljeto

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ante Vukas se vraća na TV: Alan Blažević otkrio je koje su mu pitanje postavljali cijelo ljeto
2
Foto: RTL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Stalno, stalno su pitali. Ako ne mene, onda preko supruge su se raspitivali. Ljudi joj šalju poruke: ‘Pitaj ga kad kreće’“, otkrio je glumac

Admiral

Idućeg ponedjeljka, točnije 21. rujna, na male ekrane vraća se omiljena serija "Divlje pčele", a s drugom sezonom nastavljaju se i priče omiljenih, ali i kontroverznih likova. Među njima je i Ante Vukas, moćnik iz Vrila kojeg utjelovljuje Alan Blažević. 

Ranije je otkrio da njegovog lika čekaju osobna razočaranja, usamljenost i preispitivanje vlastitih odluka.

- Glavi obitelji Vukas neće biti lako, no čovjek koji ga je utjelovio, s druge strane, veseli se povratku svojoj televizijskoj obitelji. "Dosta njih sam vidio ovo ljeto, no jedva čekam zagrliti ostatak ekipe! U seriji nas čekaju potresi individualnih života, gubitci i novi likovi koji će začiniti radnju u Vrilu - dok vrijeme plovi u novu dob - rekao je Alan, čiji je lik Vukasa tijekom prve sezone postao jedan od najupečatljivijih u seriji.

Foto: rtl

Alan je sada za Net.hr ispričao kako je proveo ljeto, ali i koliko su ga gledatelji često pitali kada stiže nova sezona 'Divljih pčela'.

"Sedmi mjesec sam odmarao, osmi je bio radni. Radio sam film, bio u Bugarskoj, pa Zagreb, pa Istra. Ali sve u svemu, dobro je, imao sam priliku odmoriti“, ispričao je glumac.

Cijelog ljeta fanovi serije pitali su ga kada na male ekrane stiže nova sezona. Ljudi su ga zaustavljali, raspitivali se kada se serija vraća, a pitanja su stizala čak i preko njegove supruge.

Foto: instagram

"Stalno, stalno su pitali. Ako ne mene, onda preko supruge su se raspitivali. Ljudi joj šalju poruke: ‘Pitaj ga kad kreće’“, otkrio je kroz smijeh.

Što ga čeka u novoj sezoni i hoće li ponovno uspjeti pomrsiti račune ostalim likovima, gledatelji će doznati od 21. rujna, kada počinje druga sezona "Divljih pčela“.

ZNA SE DATUM Cvita otkrila kada se 'Divlje pčele' vraćaju na male ekrane!
Cvita otkrila kada se 'Divlje pčele' vraćaju na male ekrane!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nije ga pitala za datum rođenja: Laura Prgomet ljubila 20 godina starijeg. Bivšeg od Goce Tržan!
NISU SE SKRIVALI

Nije ga pitala za datum rođenja: Laura Prgomet ljubila 20 godina starijeg. Bivšeg od Goce Tržan!

Laura u srpskom reality showu Elita 10 razmjenjuje nježnosti s Ivanom Marinkovićem, bivšim suprugom Goce Tržan, koji je od nje stariji 20 godina...
Zbog Robertove piletine chefovi nisu odložili vilice ni nakon ocjenjivanja u 'Masterchefu'
ODUŠEVIO ŽIRI

Zbog Robertove piletine chefovi nisu odložili vilice ni nakon ocjenjivanja u 'Masterchefu'

Piletinu je stavio na hladnu tavu, objasnivši kako je nakon tri godine pripremanja tog jela zaključio da na taj način najbolje može pratiti zvuk pečenja i procijeniti u kojoj je fazi meso
FOTO Oprez, jako vruće! Lidija Bačić u tangicama kraj bazena
PJEVAČICA ODUŠEVILA FIGUROM

FOTO Oprez, jako vruće! Lidija Bačić u tangicama kraj bazena

Lijepa domaća pjevačica Lidija Bačić na društvenim je mrežama otkrila kako je provodila svoje ljeto. Pozirala je kraj bazena i u njemu, i to u badiću i tangicama koji su naglasili njezine obline

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026