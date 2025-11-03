Obavijesti

ISKRENO PRIZNANJE

Anthony Hopkins o autizmu: 'Supruga misli da ga imam, ali ne zanimaju me takve etikete'

Piše Marinela Mesar,
Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Glumac se otvorio o mentalnom zdravlju i opsesivnim navikama. Iako mu supruga vjeruje da pokazuje gotovo sve znakove Aspergerova sindroma, Hopkins sve dijagnoze naziva 'glupostima' i modom današnjeg doba

Britanski glumac i dobitnik 'Oscara' Anthony Hopkins u novom je intervjuu progovorio o svojoj osobnosti, mentalnom zdravlju i odnosu sa suprugom Stellom Arroyave. Naime ona smatra da bi on mogao imati poremećaj iz autističnog spektra. U razgovoru za The Sunday Times, glumac je priznao da ga oduvijek fasciniraju brojevi, red i detalji.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Opsjednut sam redom i pamćenjem. Volim da je sve na svom mjestu - rekao je Hopkins, otkrivši da mu je supruga zbog toga jednom rekla: 'Mora da imaš Aspergerov sindrom'.

Ipak, Hopkins priznaje da ju nije shvatio ozbiljno.

- Nisam znao o čemu priča. Mislio sam da pretjeruje -  rekao je kroz smijeh, no potom je dodao da ga ne brine ima li ikakvu dijagnozu.

- Danas svi imaju neku etiketu, ADHD, OCD, autizam…Sve su to gluposti. Mi smo komplicirana bića, puna misterija, ludila i mana. To je ljudsko stanje. Koga zapravo briga kako se to zove? To se zove život - poručio je glumac, poznat po svojoj izravnosti. 

Intervju dolazi uoči izlaska njegovih nadolazećih memoara 'We Did OK kid' ,koji će biti objavljeni 4. studenog. Hopkins je posljednjih tjedana otvorenije nego ikada govorio o svojoj prošlosti, uključujući i borbu s alkoholizmom. U podcastu The Interview za The New York Times, otkrio je kako je prije gotovo 50 godina doživio trenutak spoznaje da mora prestati piti.

- Bio sam pijan, vozio kroz Kaliforniju bez svijesti o tome kamo idem. Mogao sam ubiti sebe ili nekoga drugog. Tada sam prvi put rekao: ‘Trebam pomoć' - prokomentirao je Hopkins.

Danas, s 49 godina trijeznosti, Anthony kaže da ga vodi zahvalnost, a ne nostalgija.

- Preživio sam sve to. I to je dovoljno - zaključio je Hopkins. 

Foto: YouTube screenshot

