Oskarovac Sir Philip Anthony Hopkins (82) slavi 45 godina trijeznosti, piše magazin People. Povodom toga, obratio se mlađim generacijama na društvenim mrežama.

- Pozdrav svima. Dobro jutro. Nova godina se bliži. Bila je teška godina, puna tuge za mnogo, mnogo, mnogo ljudi. Ali, na današnji dan prije 45 godina imao sam 'poziv za buđenje' - napisao je u utorak Anthony.

U mladosti je Anthony puno pio i, kako je sam rekao, krenuo je u katastrofu.

- Ubijao sam se alkoholom. Ne propovijedam, ali dobio sam poruku, misao koja je govorila: 'Želiš li živjeti ili umrijeti'. Rekao sam: 'Želim živjeti'. I odjednom je došlo olakšanje, moj život bio je nevjerojatan. Možda imam slobodne dane i djeliće sumnje, ali želim ti poručiti da se držiš - rekao je slavni glumac svima koji imaju problema s alkoholom.

Ovime želi poručiti mladima da ne odustaju i da se nastave boriti.

- Budite hrabri i moćne snage će vam priskočiti u pomoć. To me održalo kroz život i to je sve što imam za reći. Sretna Nova godina. Ovo će biti najbolja godina - za kraj je napisao Anthony.

Oskarovac je bio dugo godina ovisan o alkoholu i borio se protiv tog poroka.

- To je ono što radiš u kazalištu, piješ. Ali mi je bilo teško raditi jer sam stalno bio mamuran - rekao je tada Hopkins. Mnogi su ga kazališni kritičari oštro napadali zbog toga. Nastavio je piti, a rezultat njegove ovisnosti bili su skandali koje je radio za vrijeme i nakon predstava. Jednom je ispričao kako je zahvalan Jennifer Lynton što je prestao piti. Bila je uz njega u svim njegovim apstinencijskim krizama i pomogla mu da ustraje i riješi se poroka.