'Antiblagdanski praznik' slavi se danas: Znate što je Festivus?

U moru blagdana obilježenih kupnjom, gužvama i nametnutim veseljem, postoji jedan koji prkosi svemu tome – Festivus. Ovaj neobični, pomalo ironični blagdan nastao je kao svojevrsna pobuna protiv predblagdanske potrošačke groznice, a svjetsku je slavu stekao zahvaljujući kultnoj televizijskoj seriji Seinfeld.

Prema radnji serije, Festivus je osmislio Frank Costanza nakon neugodne svađe u trgovini zbog igračke koju je želio kupiti za sina. Taj događaj bio je kap koja je prelila čašu njegova nezadovoljstva Božićem, koji je doživljavao kao izvor nepotrebnog pritiska, frustracija i besmislenog konzumerizma. Umjesto toga, odlučio je „izmisliti“ vlastiti blagdan – jednostavan, ogoljen i potpuno lišen komercijalnih elemenata.

Iako je publici prvi put predstavljen u epizodi "The Strike" 1997. godine, Festivus nije nastao u mašti scenarista serije. Njegov pravi autor je američki pisac Dan O’Keefe, koji je taj blagdan sa svojom obitelji obilježavao još od 1966. godine. U Seinfeld ga je uveo njegov sin Daniel O’Keefe, scenarist serije. Sam naziv, prema riječima Dana O’Keefea, „jednostavno mu je pao na pamet“.

U izvornoj obiteljskoj verziji, Festivus je obilježavao godišnjicu prvog spoja Daniela O’Keefea i njegove buduće supruge Deborah. Poznata fraza „Festivus za nas ostale“ imala je i dublje, osobnije značenje – odnosila se na članove obitelji koji su nastavili slaviti život nakon smrti Danove majke Jeanette.

Za razliku od Božića, Festivus je zamišljen kao antiblagdanski praznik. Nema darova, nema kićenja božićnog drvca, a umjesto njega središnje mjesto zauzima – aluminijski stup. Tijekom festivusne večere ne dijele se lijepe želje ni optimistične priče, već se, naprotiv, iznose razočaranja i zamjerke iz protekle godine. Poseban dio tradicije čine i tzv. „festivusna čuda“, kada se obični, svakodnevni događaji tumače kao nešto gotovo nadnaravno.

Danas Festivus ima brojne poklonike diljem svijeta, osobito među onima koji s dozom ironije gledaju na blagdansku euforiju i komercijalizaciju. Za neke je to šala, za druge filozofija – ali u svakom slučaju, Festivus je postao simbol otpora nametnutom veselju.