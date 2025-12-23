Obavijesti

Show

Komentari 0
NEMA DAROVA, DRVCA...

'Antiblagdanski praznik' slavi se danas: Znate što je Festivus?

Piše Nora Horvat,
Čitanje članka: 1 min
'Antiblagdanski praznik' slavi se danas: Znate što je Festivus?
Foto: youtube screenshot

Festivus je osmislio Frank Costanza nakon neugodne svađe u trgovini zbog igračke koju je želio kupiti za sina. Blagdan je publici predstavljen u epizodi "The Strike" 1997. godine.

U moru blagdana obilježenih kupnjom, gužvama i nametnutim veseljem, postoji jedan koji prkosi svemu tome – Festivus. Ovaj neobični, pomalo ironični blagdan nastao je kao svojevrsna pobuna protiv predblagdanske potrošačke groznice, a svjetsku je slavu stekao zahvaljujući kultnoj televizijskoj seriji Seinfeld.

SRETAN SVIMA KOJI SLAVE! Danas je Festivus: Slave ga oni koji su protiv masovne histerije Božića i komercijalizacije
Danas je Festivus: Slave ga oni koji su protiv masovne histerije Božića i komercijalizacije

Prema radnji serije, Festivus je osmislio Frank Costanza nakon neugodne svađe u trgovini zbog igračke koju je želio kupiti za sina. Taj događaj bio je kap koja je prelila čašu njegova nezadovoljstva Božićem, koji je doživljavao kao izvor nepotrebnog pritiska, frustracija i besmislenog konzumerizma. Umjesto toga, odlučio je „izmisliti“ vlastiti blagdan – jednostavan, ogoljen i potpuno lišen komercijalnih elemenata.

Iako je publici prvi put predstavljen u epizodi "The Strike" 1997. godine, Festivus nije nastao u mašti scenarista serije. Njegov pravi autor je američki pisac Dan O’Keefe, koji je taj blagdan sa svojom obitelji obilježavao još od 1966. godine. U Seinfeld ga je uveo njegov sin Daniel O’Keefe, scenarist serije. Sam naziv, prema riječima Dana O’Keefea, „jednostavno mu je pao na pamet“.

U izvornoj obiteljskoj verziji, Festivus je obilježavao godišnjicu prvog spoja Daniela O’Keefea i njegove buduće supruge Deborah. Poznata fraza „Festivus za nas ostale“ imala je i dublje, osobnije značenje – odnosila se na članove obitelji koji su nastavili slaviti život nakon smrti Danove majke Jeanette.

Za razliku od Božića, Festivus je zamišljen kao antiblagdanski praznik. Nema darova, nema kićenja božićnog drvca, a umjesto njega središnje mjesto zauzima – aluminijski stup. Tijekom festivusne večere ne dijele se lijepe želje ni optimistične priče, već se, naprotiv, iznose razočaranja i zamjerke iz protekle godine. Poseban dio tradicije čine i tzv. „festivusna čuda“, kada se obični, svakodnevni događaji tumače kao nešto gotovo nadnaravno.

SRETAN FESTIVUS! Danas slave oni koji se protive masovnoj histeriji oko Božića
Danas slave oni koji se protive masovnoj histeriji oko Božića

Danas Festivus ima brojne poklonike diljem svijeta, osobito među onima koji s dozom ironije gledaju na blagdansku euforiju i komercijalizaciju. Za neke je to šala, za druge filozofija – ali u svakom slučaju, Festivus je postao simbol otpora nametnutom veselju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!
SORAJIN LUKSUZ NA CVJETNOM

FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!

Srpska starleta Soraja Vučelić prije nekoliko godina se preselila u Zagreb, a kako navode srpski mediji, trenutno živi u samom centru grada, na Cvjetnom trgu. Fotografije luksuzne zgrade objavio je Telegraf.rs.
Dottie u suzama u Ljubav je na selu, farmeri u problemu: 'Ako me odabere, slomit ću mu srce'
JESU LI EMOCIJE ISKRENE?

Dottie u suzama u Ljubav je na selu, farmeri u problemu: 'Ako me odabere, slomit ću mu srce'

U Bilicama, Josip E. od jutra je nervozan jer još uvijek nije donio svoju odluku. Zbog novonastale situacije na imanju nikome neće biti svejedno, a Dottie neće moći sakriti suze...
FOTO Opa! Velika promjena za Martinu Tomčić: Čim je završilo finale Supertalenta se ošišala
POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA

FOTO Opa! Velika promjena za Martinu Tomčić: Čim je završilo finale Supertalenta se ošišala

Martina Tomčić bila je jedna od članica žirija i u ovoj sezoni Supertalenta koja je završila u nedjelju navečer. Nakon emisije uživo, Martina je odlučila skratiti kosu. Pogledajte njezinu novu frizuru!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025