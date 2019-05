Antiša se oprostio sa serijom i ocem: 'Ćaća moj, voli te sin...'

Glumca Asima Ugljena (36) gledatelji su u posljednje dvije sezone dobro upoznali u ulozi Ante Štiglića, popularnog Antiše iz serije 'Na granici', a pustolovine njega i oca mu Žarka Radića (69) nasmijavale su gledatelje serije iz epizode u epizodu. Ipak, svemu jednom dođe kraj pa je tako i pala posljednja klapa serije, a glumci su se emotivno oprostili.

- Aaaaaand, it’s a wrap! Hvala svima uključenima u projekt, hvala svima što su me trpjeli, makar se ove godine nisam skidao gol. Bila je ovo duga i suluda avantura, no, vrijedila je svake sekunde nespavanja. Hvala svima koji su navijali za Antišu, hvala piscima što su ga pisali za me, hvala Barbari Noli što mi je bila mam’ca kakvu sam samo sanjati mogao, hvala svim kolegama što su me trpjeli u kadru, no, moja najveća hvala ide ovom ovdje čovjeku, mom ćaći po drugi put, jer bez njega to nikad nije to. Žarko Radiću, ćaća moj, voli te tvoj sin. Do sljedeće avanture - napisao je glumac i na društvenoj mreži objavio fotografiju sa svojim televizijskim ocem.

Foto: Facebook

Obitelj Štiglić osim Ugljena u seriji su činili Žarko Radić te Barbara Nola (51), a Radić i Asim već su igrali uloge oca i sina u seriji 'Kud puklo da puklo' pa, čini se, pobjedničku formulu ne mijenjaju.

S obzirom na to da je lik nestašnog Antiše bio vrlo popularan među mlađom publikom, sve češće poruke koje dobiva natjerale su glumca da svojim pratiteljima objasni kakav je lik zaista Antiša.

- Počeo sam dobivati fotografije klinaca koji briju glave, nose potkošulje i zlatni lanac, prstenje i briju da su Antiša. Isprve mi je to bilo smiješno, no, više nije. Stvorio sam čudovište. Djeco, Antiša je kreten. Meni je neopisivo drago da vas uveseljava i nasmijava, ali on nije lik koji bi ikome trebao biti ikakav uzor, štoviše, od Antiše možete naučiti što ne. Sve ono što on radi, vi radite suprotno. Ponavljam. On je smiješan lik, ali je idiot. Ne ugledajte se u kretene. Jer on to stvarno je, vjerujte mi, ja ga igram. Uvjeren sam da ste pametniji od toga - napisao je Asim, pomalo zabrinut popularnošću antijunaka kojeg igra.

Foto: Facebook

Zagrebački glumac je od 2011. godine u braku s Martom Bolfan (33), također glumicom. Par zajedno ima dvoje djece, kćer Lejlu i sina Dina.