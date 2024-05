Cura Lasagne pokazala buduću kuću: 'Upoznali smo se online. Mislila sam da je prvi spoj užas'

Prije prve polufinalne večeri glazbenog spektakla u Švedskoj, HRT je u utorak navečer pustio dokumentarac 'Ususret Eurosongu' o Marku Purišiću (28), poznatijem kao Baby Lasagni. Hitom 'Rim Tim Tagi Dim' oduševio je gledatelje, a 11. svibnja zapjevat će u finalu.

Glazbenik iz Umaga u dokumentarcu je otkrio detalje i o vezi sa zaručnicom Elizabetom Ružić. Pokazali su svoju, kako kažu, buduću kuću u Istri na kojoj se Marko pokazao kao pravi bauštelac. U Kašteliru žele saviti svoje ljubavno gnijezdo.

Foto: HRT

Prije Dore je, kaže, htio biti pomoćnik na jednom gradilištu. Pitao je majstora da ga angažira.

Foto: HRT

- Rekao mi je da sam super. Vjerujem da nije htio da idem to raditi, vjerovao je da se bavim glazbom i da bolje da to radim. Rekao je Elizabetinoj mami da se ne brine jer uz mene neće nikada biti gladna - ispričao je Marko. U izlaske i provod se 'bacio' s 14 godina.

Foto: HRT

- Već tada sam upao u stariju ekipu. Od četrnaeste do dvadeset i neke godine nije bilo vikenda da ja nisam izašao van. I ne znam, valjda sam se ispucao... došao je trenutak kada sam htio sve to promijeniti jer nisam bio zadovoljan tko sam kao osoba. Nisam ja uvijek bio ovakav, da se razumijemo, oni koji me poznaju mogu to i potvrditi. Valjda sam se zasitio samog sebe jer nisam htio biti takav lik i odlučio sam to promijeniti - ispričao je Purišić. Zaručnica Elizabeta ispričala je kako je teklo upoznavanje.

Završje: Projekt moja.hr | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Kada smo se upoznavali, bilo je očito da je glazba tu i da će uvijek biti tu, pa sad bilo više ili manje. Ali bilo je uvijek jasno da on neće tako lako odustati od glazbe - rekla je. Oko vizualnog djela 'projekta' Baby Lasagne stoji upravo Elizabeta. Ona mu pomaže i oko stajlinga.

Završje: Projekt moja.hr | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Vjerujem u njezin glazbeni ukus. Ona je isto završila školu za klavir pa je smatram barem djelomično glazbenicom. Vjerujem njezinom ukusu i procijeni tako da sve pjesme koje ste čuli od Baby Lasagne, ona je rekla 'da' tim pjesmama. Treba znati slušati. Često ego ne da, pogotovo taj muški ego... ali na kraju se isplati - rekao je Marko kroz smijeh. Dodao je da je Elizabeta zapravo 'pokrenula' cijeli taj projekt Baby Lasagne.

Malmo: Baby Lasagna sa svojim timom odlazi iz hotela na probu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Pisao sam za druge i onda sam počeo kukati i žaliti se cijelo vrijeme da bih ja nešto svoje. Sjećam se kad smo se vozili u autu, a ona mi je kulturno i između redova rekla da sam dosadan i da napravim nešto svoje - kaže. Ovih dana će biti, otkriva, godinu dana od postojanja projekta Baby Lasagne.

Zagreb: Poznati dolaze na dodjelu glazbene nagrade Porin | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

A gdje su se upoznali?

- Marko i ja se znamo preko tri godine. Upoznali smo se na Instagramu. On je svirao u bendu, ja sam znala za njih i onda sam rekla: 'Vidi koji zgodan lik'. Zatim sam ga odlučila dodati na Instagramu. On je mene zapratio nazad i javio mi se. Love story 21. stoljeća - ispričala je Markova zaručnica, a on se nadovezao:

- Elizabeta mi je rekla da kad je došla doma da je upalila svoju 'heartbreak' playlistu pjesama jer je po njoj susret prošao grozno, ali po meni je bilo savršeno. Nisam se ni vratio do Umaga, već sam joj poslao poruku: 'Ej, kad ćemo opet?' - rekao je glazbenik. Dodao je kako je ona nakon svega bila sretna.

Zagreb: Baby Lasagna Neverom stigao u zračnu luku od kuda putuje u Švedsku | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ja sam u međuvremenu slala prijateljici poruku da je bilo najgore ikada i da mi se lik više nikada neće javiti u životu, a kasnije sam joj napisala da se ipak javio i da ćemo izaći opet. Frendica se već bila naživcirala misleći kako sam to uspjela zeznuti - nadovezala se Elizabeta kroz smijeh.

Kakvi će biti kao roditelji?

- Ja sam definitivno mama. Ja ću biti topla majka našoj djeci. I stroga isto. Emotivna mama. Elizabeta će biti hladni otac - Zaključio je Marko. Otkrili su i da ga je zaručnica navukla na mačke jer je imala najmaznijeg mačka ikada.

Završje: Projekt moja.hr | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL