Obavijesti

Show

Komentari 0
'GOSPODIN SAVRŠENI'

Antonelin spoj s Petrom izazvao sukob! 'Trebaš malo imati u glavi da skužiš moj sarkazam'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Antonelin spoj s Petrom izazvao sukob! 'Trebaš malo imati u glavi da skužiš moj sarkazam'
2
Foto: RTL

Nakon što su ukinuti timovi, a djevojkama se pružila prilika da upoznaju i Petra i Karla, atmosfera u vili postala je nabijena tenzijama

Admiral

U 'Gospodinu Savršenom' timova više nema i djevojke su svjesne da je sada sve moguće. Došlo je vrijeme za nove solo spojeve. Petar je na spoj pozvao Antonelu, a Karlo Jelenu M. Antonelin odlazak na spoj s Petrom izazvao je lavinu reakcija.

STIŽU NOVA PISMA Ljubomora u 'Savršenom' je sve veća! 'Svatko na svakoga reži'
Ljubomora u 'Savršenom' je sve veća! 'Svatko na svakoga reži'

- Mislim da se moglo vidjeti i osjetiti da je to odmah malo zasmetalo Nuši što ja idem sad s Petrom jer ona je išla s njim na dejt i odlučila je da ga želi za sebe - povjerila se Antonela. Nuša je nakon Antonelina odlaska na spoj prokomentirala situaciju.

- Što kad je bio tako super sa mnom, mora i malo da mu bude dosadno. Bolje mu je sa mnom - kazala je.

Foto: rtl

Maja je odmah stala u Antonelinu obranu i prozvala Nušu zbog komentara.

- To mora on izgovoriti, to je jako ružno da ti kažeš. Ja mislim da će im biti jako lijepo jer imaju zajedničkih tema i ozbiljni su ljudi - poručila je.

Nuša joj je zatim rekla: 'Okej Maja ako nisi skužila sarkazam. Trebaš malo imati u glavi da skužiš.'

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ove srijede...
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ove srijede...

Doznajte što vas očekuje ove srijede 4. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more' i 'Velvet: Novo carstvo'
Evo što će se događati danas u seriji Divlje pčele: Jasmin kaže Katarini istinu, Jakov se brine...
NOVA NAPETA EPIZODA

Evo što će se događati danas u seriji Divlje pčele: Jasmin kaže Katarini istinu, Jakov se brine...

Kata pokušava doznati gdje je Jasmin, a preko Karmele i Krste doznaje kako doći do navodno oca Zorinog djeteta. Stipan i Sikirica pripremili su sve za njezino putovanje u potrazi za istinom
FOTO Vruće scene sa seta! Nives u donjem rublju, evo kako je snimanje s Dinom izgledalo
BEZ KOČNICA

FOTO Vruće scene sa seta! Nives u donjem rublju, evo kako je snimanje s Dinom izgledalo

Glazbenici su zajedno snimili spot 'Sinkronija', a na snimanju su zabilježili i neke vruće scene. Nives je bila u čipkastom donjem rublju, ogrnuta košuljom, dok ju je Dino grlio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026