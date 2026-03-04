Antonelin spoj s Petrom izazvao sukob! 'Trebaš malo imati u glavi da skužiš moj sarkazam'

U 'Gospodinu Savršenom' timova više nema i djevojke su svjesne da je sada sve moguće. Došlo je vrijeme za nove solo spojeve. Petar je na spoj pozvao Antonelu, a Karlo Jelenu M. Antonelin odlazak na spoj s Petrom izazvao je lavinu reakcija.

- Mislim da se moglo vidjeti i osjetiti da je to odmah malo zasmetalo Nuši što ja idem sad s Petrom jer ona je išla s njim na dejt i odlučila je da ga želi za sebe - povjerila se Antonela. Nuša je nakon Antonelina odlaska na spoj prokomentirala situaciju.

- Što kad je bio tako super sa mnom, mora i malo da mu bude dosadno. Bolje mu je sa mnom - kazala je.

Foto: rtl

Maja je odmah stala u Antonelinu obranu i prozvala Nušu zbog komentara.

- To mora on izgovoriti, to je jako ružno da ti kažeš. Ja mislim da će im biti jako lijepo jer imaju zajedničkih tema i ozbiljni su ljudi - poručila je.

Nuša joj je zatim rekla: 'Okej Maja ako nisi skužila sarkazam. Trebaš malo imati u glavi da skužiš.'

Foto: RTL