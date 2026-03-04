Ljubomora u 'Savršenom' je sve veća! 'Svatko na svakoga reži'

U 'Gospodinu Savršenom' timova više nema i djevojke su svjesne da je sada sve moguće. I dok su neke sigurne u svoje osjećaje prema Savršenima koji su im isprva „dodijeljeni“, druge su jedva dočekale promjenu pravila i priliku da bolje upoznaju i onog drugog.

Odabir Savršenih glavna je tema u vili i cure na svakom koraku razglabaju tko se kome sviđa, a tko taktizira. „Oni koji su pričali o poštenju proteklih mjesec dana, sad žele sjesti na dva stolca“, smatraju neke cure.

Foto: rtl

„Sad je opći kaos, bit ću iskrena! Puno cura koje su ranije bile prijateljice sad se boje, svatko na svakog reži, trenutno je takva situacija“, poručila je Tena.

U vilu stižu nova pisma jer vrijeme je za spojeve jedan na jedan. Svaka djevojka itekako želi vrijeme s Karlom i Petrom, no u pismu su samo dva imena. Ovaj put odabir je pao na djevojke koje možda nisu u prvome planu, no itekako imaju želju probuditi ljubavne iskrice.

Misteriozna igra i modno putovanje kroz vrijeme donijet će puno smijeha i pokoje priznanje, no je li to dovoljno i za osvajanje ruža?

Foto: rtl

Dan će se završiti novim cocktail-partyjem, a svi će jedva čekati dojmove sa spoja. Jedna će se djevojka vratiti posebno inspirirana i odlučna ostalima ispričati koliko je uživala.

„Obožavam osjećaj! Svi gledaju u mene i neka gledaju, imaju što vidjeti“, poručit će pa se odmah glasno pohvaliti kako još uvijek miriše na svog Gospodina Savršenog.

„Ona ga ne zanima, u to sam sto posto sigurna. Ne može me nitko uvjeriti u suprotno. Do jučer praktički nisam znala ni da postoji, totalno je nebitna“, poručit će jedna kandidatkinja koja će sve slušati sa strane uz podsmijeh.

Foto: rtl

Tko se dobro zabavio, a tko je ljubomoran, pokazat će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.