Antonia Dora Pleško u suzama: 'Imala sam tragediju. Prvo mi je umro stric, a onda i moj tata...'

Nije me bilo zadnje dvije godine jer sam imala tragediju u obitelji. Prvo mi je umro stric, a on je uvijek bio tu za mene. I nekako kad je krenulo na bolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije. Ispričala je to splitska pjevačica Antonia Dora Pleško (26) prije svog nastupa u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Antonia Dora u prvoj je epizodi utjelovila legendarnog pjevača Matu Mišu Kovača (82). Oduševila je žiri te je u konačnici, kad su se zbrojili bodovi žirija i kandidata, pobijedila.

Foto: Luka Dubroja

- Tata je uvijek govorio da bih baš ja trebala biti u Tvoje lice zvuči poznato, jer baš na njega imam dar za imitaciju i sigurna sam da su i on i stric sretni i ponosni i da me gledaju u svakom trenutku - rekla je na rubu suza.

Foto: NOVA TV

Antoniju Doru Pleško upoznali smo davne 2009. u 'Supertalentu'. Otad živi glazbu u svakom trenutku te ju ona čini sretnom.