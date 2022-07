Antonija Blaće pružila podršku svom rodnom gradu: 'Samo da svi budu dobro, da stane vjetar'

Nemam teksta. Samo da svi budu dobro, započela je objavu, Antonija Blaće (42) koja je objavila fotografiju požara koji je danas izbio kraj njezinog rodnog grada Šibenika. Voditeljica je napisala tekst kao znak podrške svim vatrogascima i svim ljudima koji se nalaze u blizini.

POGLEDAJTE VIDEO:





- Nemam teksta. Samo da svi budu dobro. I da stane vjetar. Moj grad. Posebna poruka podrške vatrogascima - napisala je pokraj fotografije požara.

Podsjetimo, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, Darko Dukić, potvrdio je da je ovo gori požar nego onaj 1986. godine.

- I tada je gorjela kao i sada, velika borova šuma, ali ovo je sad gori požar. Krenuo je iz Zatona, 7 do 8 km na Benkovačkoj cesti, išao je u pravcu Vodica. Kad je puhnuo jaki maestral, vjetar je vatru bacao 500 do 600 metara pa sve do kilometar i u samo desetak minuta od izbijanja, požar je došao u samo mjesto Zaton, rekao je Dukić. Potvrdio je da ima oštećenih kuća, da je vatra zahvatila zvonik crkve.

Inače, Antonija Blaće je rođena u Šibeniku 1979. godine, u naselju Crnica, a nedavno je otkrila, u podcastu 'Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem', da kao mlada nije razmišljala o povratku u rodni grad, ali danas na tu temu drugačije gleda. Spremna je u budućnosti se preseliti u Šibenik, na koji je posebno ponosna kako se razvija i raste posljednjih desetak godina.

Najčitaniji članci