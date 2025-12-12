Mark je napustio 'MasterChef': 'Hvala baki što me pogurala'

Pomaknuta gastronomija bila je presudna za Marka Ettingera koji je zbog najlošije replike jela gostujućeg chefa Filipa Horvata morao napustiti 'MasterChef'.

- Došao sam u natjecanje jako neozbiljan. U komunikaciji s drugima i kad sam vidio kako se drugi trude, vidio sam da želim saznati koliko daleko mogu stići i koliko mogu dati od sebe - zaključio je Mark kojeg je na prijavu u 'MasterChef' potaknula baka, već poznata obožavateljima MasterChefa.

Naime, Mark je u MasterChefu sudjelovao prošle sezone, kada je na audiciju donio uokvirenu bakinu fotografiju jer tada nije mogla biti uz njega kao pratnja.

Foto: NOVA TV

U stres testu u kojem su sudjelovali Mark, Otto i Krunoslav, zadatak je bio replicirati jelo gostujućeg chefa. Njihove replike prošle su kroz detaljnu analizu žirija i chefa Filipa Horvata.

Nakon kušanja, chef Filip je dao jasan zaključak: 'Probali smo sva tri tanjura, a kad bismo ih spojili dobili bismo jedan dobar tanjur. Vidi se da im nedostaje iskustva u pogledu kuhanja.'

Njegova stroga ocjena odrazila je zahtjevnost zadatka u kojem su se natjecatelji morali nositi s izradom kompleksnog jela i vremenskim pritiskom.

Mark je bio svjestan vlastitih propusta. Posebno ga je mučilo što nije uspio zadovoljiti najzanimljiviji element jela - ježeve bodlje koje su u jelu prezentirane sa 72 bučine sjemenke.

Dok je Otto istaknuo da mu je 'najveća prednost to što se dobro organizirao', Mark je imao najviše pogrešaka, a Filip je dodatno naglasio problem: 'Nitko se nije usudio pitati prave stvari koje su vam mogle pomoći, nego banalne stvari kao kako narezati cvjetaču.'

Unatoč propustima, svaki je od natjecatelja imao i svojih uspjeha. Mark je pripremio vrlo dobar tartar, Krunoslavu je uspio riblji umak, a Otto je izveo odličnu kremu od cvjetače.

Foto: NOVA TV

- Svi smo pohvaljeni barem za jednu komponentu, to je dobro, znači da nismo baš jako zeznuli - rekao je Krunoslav.

Bodovi su, međutim, donijeli presudan rasplet: Chef Filip je Krunoslavu dao sedam bodova, Ottu jednako toliko, dok je Mark dobio pet. Pritom je Marku poručio: 'Nažalost, na Markovu je tanjuru falilo discipline, cvjetača je bila jako loše napravljena, nije bila karamelizirana.'

Foto: NOVA TV

U kombinaciji s ocjenama žirija, najboljim se pokazao Otto, zatim Kruno, dok je Mark imao najslabiji tanjur. Otto je to sažeo riječima punim poštovanja: 'Bio je zanimljiv dan, zanimljivo kuhanje, nažalost Mark nas je napustio, ali to nije zbogom nego doviđenja.'

Mark se u oproštaju osvrnuo i na žiri: 'Mario me naučio da ne moraš biti ozbiljan dok kuhaš, Stipe je pošten, Goran je ozbiljan.'

Prisjetio se i svog prvog dolaska u MasterChef, kada je prošle sezone donio bakinu fotografiju na audiciju: 'Jedva čekam da baka vidi ovu sezonu, hvala joj što me pogurala u ovome.'

Foto: NOVA TV

Kako će se ostali kandidati dalje snaći u utrci za vrijedan 'MasterChef' trofej te što ih čeka u novom ciklusu, ne propustite doznati u novim epizodama.