Antonija ili Renata: Koja će od njih u polufinale MasterChefa?

Ulog će biti jasan, a pritisak veći nego ikad, jer će pobjednica dobiti priliku pridružiti se Endrini, koja je svoje mjesto u polufinalu već osigurala u kulinarskom srazu s Krunoslavom. Renata će u ovaj susret ući svjesna važnosti trenutka i bez skrivanja emocija. „Ovo je najvažniji dan za mene u MasterChefu“, reći će, jasno pokazujući koliko joj ova prilika znači.

Antonija će s druge strane pokazati uzbuđenje i nestrpljenje pred izazovom: „Jedva čekam početi kuhati“, kazat će, svjesna da je korak dijeli od polufinala. Ipak, priznati će i respekt prema suparnici: „Bojim se Renate kao svoje suparnice. Dobro je bojati se svog suparnika. Neopisivo mi je stalo da pobijedim, da sama sebe iznenadim.“

Foto: Nova Tv

Renata će istaknuti vlastiti put i motivaciju koja je vodi kroz ovo natjecanje: „Stalo mi je da pokažem da i outsideri mogu daleko dogurati svojim trudom i radom i želim pokazati što ste me naučili.“ Obje kandidatkinje morat će replicirati dva jela, a u ovom dvoboju igra će se dodatno zaoštriti.

U kuhinju stiže gost kuhar Emanuele Scarello, chef s ukupno četiri Michelinove zvjezdice, čija se filozofija temelji na spajanju modernih tehnika s lokalnim namirnicama. Kada nije u kuhinji, sam odlazi u potragu za divljim biljem koje potom koristi u svojim jelima, a kao svoje najvažnije kulinarske lekcije ističe one koje mu je prenijela majka.

Foto: Nova Tv

„Sretan sam što radim ovaj fantastičan posao. Moja je obitelj u ovom poslu od 1887. godine. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama“, reći će chef Emanuele. Svoj pristup kuhanju dodatno će pojasniti riječima: „Ne kuham za zvjezdice, već za svoje goste, svakog dana. Kuham kako bi ih usrećio, a zvjezdice dođu same. Za goste kuham kao da su moja obitelj.“ Naglasit će i odnos prema namirnicama: „Prije svega volim jesti. No isto tako volim miris začina, volim gledati boju povrća. Trebamo poštovati zemlju.“

Chef Scarello pripremit će dva jela koja će Antonija i Renata morati vjerno reproducirati. U prvom jelu koristit će neautohtonu, invazivnu vrstu iz Jadranskog mora – plavog raka, a kako bi podsjetio na njegovu boju, na vrh jela stavit će list boražine. Drugo jelo bit će rižoto s mirisom bosiljka, sa šafranom i dagnjama. Kandidatkinje će dobiti recepte, a za kuhanje će imati ukupno 100 minuta, u kojima će se odlučiti tko ide korak dalje, a čiji će se put ovdje zaustaviti.

Foto: Nova Tv

Novu napetu epizodu MasterChefa ne propustite pogledati večeras u 21.15 na Novoj TV!