MasterChef ulazi u svoj finalni ciklus: 'David protiv Golijata!'

Osma sezona MasterChefa ulazi u finalni ciklus, a večerašnji izazov započet će tako što će žiri iz staklenke izvlačiti papiriće s imenima kandidata, ne bi li se utvrdio raspored kuhanja u borbi za polufinale. Pritom će kandidati u nadolazećim izazovima kuhati u parovima – jedan protiv drugog – s ciljem da kroz intenzivne dvoboje izbore svoje mjesto u polufinalu.

Prvi će biti izvučeni Endrina i Krunoslav koji će morati suočiti svoje vještine u replici dva jela. Drugi par činit će Antonija i Renata, dok će za kraj ostati Otto i Selma, koji će jedni protiv drugih kuhati u narednim danima.

Motivacija među kandidatima bit će izražena i prije početka kuhanja. „Osjećam se više nego savršeno, evo me u top šest. Ne odustajem“, reći će Krunoslav, dok će Endrina naglasiti: „Što se više primičemo kraju, motivacija je sve veća.“ Antonija će otvoreno poručiti: „Top šest je super, ali želim smanjiti tu brojku“, jasno dajući do znanja da cilja na završnicu.

S obzirom na to da će kandidati kuhati u parovima, pobjeda u svakom dvoboju donijet će izravan prolaz u polufinale. Dvoboj između Endrine i Krunoslava odmah će potaknuti komentare. „Čeka nas borba Davida protiv Golijata. Krunoslav je David, a Endrina Golijat“, komentirat će Antonija, dok će Renata dodati: „Otrov se krije u malim bočicama. Vjerujem da će Krunoslav otežati posao Endrini za ulazak u polufinale.“ Kruno će kao svoju najveću snagu istaknuti koncentraciju i smirenu glavu, dok će Endrina procijeniti vlastite šanse riječima: „Za sebe mogu reći da su mi jače strane fokus, smirenost, oštar um i dosta samopouzdanja koje sam dobila na ovom putovanju“, zaključivši da su izgledi za prolaz u polufinale sada 50:50.

Zadatak pred Endrinom i Krunoslavom bit će iznimno zahtjevan – replicirati dva jela koja će se nalaziti ispod zvona. Chef Stjepan objasnit će im: „Nije zadatak da ih samo prekopirate, nego morate shvatiti filozofiju koja se krije iza njega, razumjeti svaki detalj i sve to prenijeti na tanjuru.“ Autor jela bit će chef Tibor Valinčić, koji je u kuhinji počeo raditi sa 16 godina te je s 26 godina osvojio svoju prvu Michelinovu zvjezdicu. Govoreći o vlastitom putu, istaknut će: „Najveća lekcija koju sam naučio u kuhinji je da nema odustajanja.“

Zadatak za Endrinu i Krunoslava sastojat će se od više komponenti koje će kandidati morati raditi istovremeno kako bi ih uklopili u dva različita jela. Zajednički nazivnik oba jela bit će cvjetača, korištena u amuse-boucheu i glavnom jelu, pri čemu će na tanjurima biti iskorišteni svi njezini elementi. Tko će ovaj zadatak odraditi bolje, ne propustite pogledati u večerašnjoj epizodi MasterChefa.