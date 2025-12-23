Antonija jedina oduševila žiri i dobila nezahvalnu prednost: 'Ovo mi nije nagrađujuće...'

U 'MasterChefu' je došlo do potpunog obrata u trenutku kad su Endrina i Renata trebale početi kuhati u novom izazovu. Umjesto njih dvije koje su se trebale boriti za ostanak u showu, kuhali su pobjednici proteklog gastroduela, a upravo se u tom kuhanju kristaliziralo tko je najbolje iskoristio pruženu priliku. Među njima se najviše istaknula Antonija, koja je od samog početka pokazala sigurnost, jasnoću i kontrolu nad zadatkom, što se kasnije potvrdilo i u ocjenama žirija.

Antonija, Krunoslav i Otto u gastroduelu su bili pobjednički tim, pa je žiri odlučio pružiti im priliku da poprave jedno od svojih jela koja su u prethodnim zadacima podbacili. Tako im je žiri pripremio namirnice, a njih troje morali su napraviti bolju verziju tog jela, uz još jedno jelo koje bi bilo kompatibilno s popravljenim. Potom su, nakon završetka kuhanja i ocjena žirija, rangirani od najboljeg do najgoreg, morali odabrati kandidata iz suparničkog tima, protiv kojeg će kuhati u sljedećem izazovu i tako ga izbaciti.

Krunoslav je u izazov ušao s velikim očekivanjima od samoga sebe, svjestan da popravak neuspjelog jela mora biti uvjerljiv. Prvim tanjurom nije bio zadovoljan te se nadao da će dojam popraviti drugim jelom, biftekom s kremom od celera. No žiri nije bio sklon kompromisima.

Chef Stjepan mu je izravno rekao: 'Malo me ljuti ovo, ovakvi tanjuri u top šest. Ljuti me to što nisi bio spreman za kuhanje. Ovaj izazov ste dobili kao nagradu, a ti nisi bio spreman'.

Krunoslav je otvoreno priznao razočaranje: 'Ogorčen sam, tužan što nisam iskoristio tu priliku. Nije mi drago što nisam iskoristio pruženu šansu.'

Emocije su kulminirale kada je zbog slabe izvedbe zaplakao. Otto je to komentirao riječima: 'Nisam očekivao da će pokazati emocije', dok ga je žiri pokušao ohrabriti, podsjećajući ga na trud i put koji je već prošao.

Chef Stjepan poručio je Krunoslavu: 'Ako sad nećete biti ponosni na sebe, kad ćete'.

Otto je uz glavno jelo donio i tanjur inspiriran zadatkom u kojem su kandidati kuhali s najmilijima, što on tada nije mogao jer je bio na galeriji. Pripremio je dekonstrukciju krpica sa zeljem, no žiri nije bio zadovoljan jer je jelo bilo preslano.

S druge strane, Antonija je u potpunosti opravdala status pobjednice u borbi za nagradu. Žiri je njezine tanjure dočekao s velikim odobravanjem.

- Ovo su jela koja priliče finalnom tjednu - rekao je chef Stjepan.

U prvom tanjuru pripremila je hlapa s gljivom i cvjetačama, a u drugom biftek.

Chef Mario je zaključio: 'Meni su oba jela fina i ukusna', dok je chef Stjepan dodatno naglasio njezin napredak: 'Moram priznati da vladaš situacijom. Učiš iz svojih grešaka. Ne da si napravila bolje jelo, nego je to miljama dalje od tvog lošeg jela. Tehnički i okusima jako dobar tanjuru'.

Prema ukupnom dojmu, Antonija je bila najbolja u ovom kuhanju, Otto je zauzeo drugo, a Krunoslav treće mjesto. Nakon toga uslijedio je težak zadatak izbora protivnika za borbu za polufinale.

Antonija je priznala: 'Uopće mi ovo nije nagrađujuće. To su ljudi s kojima sam dugo tu i sad trebam izabrati nekoga koga ću izbaciti'.

Nakon razmišljanja odabrala je Renatu.

- Dobro si odlučila, pametno si odlučila - poručila joj je Renata, dok je Antonija pojasnila: 'Moram misliti na sebe, i barem si malo olakšati put do pobjede'.

Renata je uzvratila odlučno: 'Neće mi biti žao ako ću izgubiti protiv nje. Ali Antonija mora biti svjesna da ja ne odustajem tako lako'.

Otto je za protivnicu izabrao Selmu, a Krunoslavu je ostala borba s Endrinom, koja je cijeli rasplet sažela rečenicom: 'Danas je bilo stvarno nepredvidljivo'. Tko će u idućem izazovu biti najslabija karika, doznat ćemo već u idućoj epizodi.