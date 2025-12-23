Obavijesti

Show

Komentari 0
'MASTERCHEF'

Antonija jedina oduševila žiri i dobila nezahvalnu prednost: 'Ovo mi nije nagrađujuće...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Antonija jedina oduševila žiri i dobila nezahvalnu prednost: 'Ovo mi nije nagrađujuće...'
6
Foto: NOVA TV

Antonija, Krunoslav i Otto u gastroduelu su bili pobjednički tim, pa je žiri odlučio pružiti im priliku da poprave jedno od svojih jela koja su u prethodnim zadacima podbacili. Antonija je bila najbolja u ovom kuhanju

U 'MasterChefu' je došlo do potpunog obrata u trenutku kad su Endrina i Renata trebale početi kuhati u novom izazovu. Umjesto njih dvije koje su se trebale boriti za ostanak u showu, kuhali su pobjednici proteklog gastroduela, a upravo se u tom kuhanju kristaliziralo tko je najbolje iskoristio pruženu priliku. Među njima se najviše istaknula Antonija, koja je od samog početka pokazala sigurnost, jasnoću i kontrolu nad zadatkom, što se kasnije potvrdilo i u ocjenama žirija.

TKO ĆE BRILJIRATI? Veliki obrat u 'MasterChefu'!
Veliki obrat u 'MasterChefu'!

Antonija, Krunoslav i Otto u gastroduelu su bili pobjednički tim, pa je žiri odlučio pružiti im priliku da poprave jedno od svojih jela koja su u prethodnim zadacima podbacili. Tako im je žiri pripremio namirnice, a njih troje morali su napraviti bolju verziju tog jela, uz još jedno jelo koje bi bilo kompatibilno s popravljenim. Potom su, nakon završetka kuhanja i ocjena žirija, rangirani od najboljeg do najgoreg, morali odabrati kandidata iz suparničkog tima, protiv kojeg će kuhati u sljedećem izazovu i tako ga izbaciti.

Foto: NOVA TV

Krunoslav je u izazov ušao s velikim očekivanjima od samoga sebe, svjestan da popravak neuspjelog jela mora biti uvjerljiv. Prvim tanjurom nije bio zadovoljan te se nadao da će dojam popraviti drugim jelom, biftekom s kremom od celera. No žiri nije bio sklon kompromisima.

Chef Stjepan mu je izravno rekao: 'Malo me ljuti ovo, ovakvi tanjuri u top šest. Ljuti me to što nisi bio spreman za kuhanje. Ovaj izazov ste dobili kao nagradu, a ti nisi bio spreman'.

Krunoslav je otvoreno priznao razočaranje: 'Ogorčen sam, tužan što nisam iskoristio tu priliku. Nije mi drago što nisam iskoristio pruženu šansu.'

Foto: NOVA TV

Emocije su kulminirale kada je zbog slabe izvedbe zaplakao. Otto je to komentirao riječima: 'Nisam očekivao da će pokazati emocije', dok ga je žiri pokušao ohrabriti, podsjećajući ga na trud i put koji je već prošao.

Chef Stjepan poručio je Krunoslavu: 'Ako sad nećete biti ponosni na sebe, kad ćete'.

Otto je uz glavno jelo donio i tanjur inspiriran zadatkom u kojem su kandidati kuhali s najmilijima, što on tada nije mogao jer je bio na galeriji. Pripremio je dekonstrukciju krpica sa zeljem, no žiri nije bio zadovoljan jer je jelo bilo preslano.

Foto: NOVA TV

S druge strane, Antonija je u potpunosti opravdala status pobjednice u borbi za nagradu. Žiri je njezine tanjure dočekao s velikim odobravanjem.

- Ovo su jela koja priliče finalnom tjednu - rekao je chef Stjepan.

U prvom tanjuru pripremila je hlapa s gljivom i cvjetačama, a u drugom biftek.

Chef Mario je zaključio: 'Meni su oba jela fina i ukusna', dok je chef Stjepan dodatno naglasio njezin napredak: 'Moram priznati da vladaš situacijom. Učiš iz svojih grešaka. Ne da si napravila bolje jelo, nego je to miljama dalje od tvog lošeg jela. Tehnički i okusima jako dobar tanjuru'.

Foto: NOVA TV

Prema ukupnom dojmu, Antonija je bila najbolja u ovom kuhanju, Otto je zauzeo drugo, a Krunoslav treće mjesto. Nakon toga uslijedio je težak zadatak izbora protivnika za borbu za polufinale.

Antonija je priznala: 'Uopće mi ovo nije nagrađujuće. To su ljudi s kojima sam dugo tu i sad trebam izabrati nekoga koga ću izbaciti'.

Nakon razmišljanja odabrala je Renatu.

- Dobro si odlučila, pametno si odlučila - poručila joj je Renata, dok je Antonija pojasnila: 'Moram misliti na sebe, i barem si malo olakšati put do pobjede'.

Renata je uzvratila odlučno: 'Neće mi biti žao ako ću izgubiti protiv nje. Ali Antonija mora biti svjesna da ja ne odustajem tako lako'.

Foto: NOVA TV

Otto je za protivnicu izabrao Selmu, a Krunoslavu je ostala borba s Endrinom, koja je cijeli rasplet sažela rečenicom: 'Danas je bilo stvarno nepredvidljivo'. Tko će u idućem izazovu biti najslabija karika, doznat ćemo već u idućoj epizodi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dua je baš Lipa! Kosovarka je prošetala plažom u tangama. Nema tko se nije okrenuo...
ODMOR NA PIJESKU

Dua je baš Lipa! Kosovarka je prošetala plažom u tangama. Nema tko se nije okrenuo...

Slavna pjevačica Dua Lipa odlučila se malo odmoriti od svojih obaveza. A najbolji način za odmor, barem za nju, je biti na plaži. Zajedno sa svojim partnerom Callumom Turnerom otišla je u Meksiko i pokazala fantastičnu liniju
Evo što će biti u sapunicama i serijama u utorak: Ante će opet pokazati svoje okrutno lice...
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u sapunicama i serijama u utorak: Ante će opet pokazati svoje okrutno lice...

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 23. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Navy CIS', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat
NA DODJELI NAGRADA HOO-A

FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat

Na kraju još jedne uspješne sportske godine Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere te dodijelio druga vrijedna priznanja, kao i Nagradu “Matija Ljubek” sportskim zaslužnicima za životno djelo. Osim fantastičnih sportaša, pažnju je privukla i voditeljica Mila Horvat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025