TKO ĆE BRILJIRATI?

Veliki obrat u 'MasterChefu'!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Veliki obrat u 'MasterChefu'!
Foto: NOVA TV

Veliki obrat u MasterChefu: iako su završile u stres testu, Renata i Endrina ovaj put neće kuhati. Žiri nagrađuje sve kandidate, a izazov s neočekivanim pravilima tek počinje

Veliko iznenađenje očekuje kandidate MasterChefa u nadolazećem izazovu. Iako su u stres testu završile Renata i Endrina, one ipak neće biti zvijezde novog kulinarskog zadatka. Njih su dvije u stres testu završile jer su bile u gubitničkom timu u prethodnom gastroduelu, no budući da je žiri bio oduševljen kuhanjem oba tima, natjecatelje čeka veliki obrat.

Foto: NOVA TV

Atmosfera će od samog početka biti napeta. Na galeriji će se nalaziti Selma, Kruno, Otto i Antonija, koji će misliti da će iz sigurne perspektive pratiti razvoj situacije. Otto će otvoreno komentirati stanje među natjecateljicama riječima: 'Osjeti se tenzija, cure su preplašene'. Endrina će otkriti kako ona namjerava pristupiti kuhanju: 'Taktika je oštar um i hladna glava', dok će Renata ostati vjerna svom pristupu i najaviti borbu bez zadrške.

Foto: NOVA TV

-  Ja ću kao i uvijek, na glavu, dati sve od sebe. Mislim da me se Endrina mora malo bojati - otkriva Renata, za nju će ovo biti deveti ulazak u stres test, što će dodatno naglasiti njezino iskustvo, ali i izloženost pritisku. Endrina će, s druge strane, jasno postaviti očekivanja prema samoj sebi izjavom: 'Očekujem još jako puno od sebe'.

Foto: NOVA TV

Međutim, tijek događaja imat će neočekivani zaokret kada će žiri odlučiti nagraditi sve natjecatelje zbog iznimno dobrog kuhanja u prethodnom izazovu. Chef Stjepan će obrazložiti odluku riječima: 'Svi ste napravili jako dobar posao', a potom će objasniti da Endrina i Renata uopće neće kuhati.

BRILJIRALI U GASTRODUELU Kruno je drugi put odveo svoj tim do pobjede u 'MasterChefu'
Kruno je drugi put odveo svoj tim do pobjede u 'MasterChefu'

Takva odluka izazvat će čuđenje, pa će se Endrina zapitati: 'Kakav je to stres test u kojem se ne kuha?' Chef Stjepan dodatno će pojasniti smjer u kojem će se natjecanje nastaviti, naglasivši da započinje put do finala te da će pobjednici iz prošlog gastroduela dobiti priliku za kuhanje uz određene pogodnosti.

Foto: NOVA TV

Nakon toga, Renata i Endrina povući će se na galeriju, dok će plavi tim preuzeti radne jedinice. Antonija će kroz šalu priznati iznenađenje.

- Ovo me iznenadilo i žiriju je bolje da je neka brutalna nagrada u pitanju, jer nisam baš očekivala da ću kuhati. Tako da kad već kuham, da se iskupe - rekla je Antonija. Prije samog kuhanja Otto, Kruno i Antonija odabrat će jednu od dvije kutije s namirnicama koje će ih vratiti u izazove iz prošlosti, a Kruno će to sažeti rečenicom: 'Demone prošlosti sam već zaboravio, ali evo, vraćaju se'.

PRITISAK NA VRHUNCU 'MasterChef' ulazi u završnicu! Pred kandidatima je posljednji gastroduel bez prava na greške
'MasterChef' ulazi u završnicu! Pred kandidatima je posljednji gastroduel bez prava na greške

Pred njima će biti zadatak pripreme dva jela: jedno kojim će ispraviti jelo koje su već radili i napravili ga loše, te drugo koje će biti kompatibilno prvom, a za to će imati svega 90 minuta.

Tko će briljirati u izazovu 'na prepad', ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi MasterChefa na Novoj TV!

