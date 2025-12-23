Veliki obrat u MasterChefu: iako su završile u stres testu, Renata i Endrina ovaj put neće kuhati. Žiri nagrađuje sve kandidate, a izazov s neočekivanim pravilima tek počinje
Veliko iznenađenje očekuje kandidate MasterChefa u nadolazećem izazovu. Iako su u stres testu završile Renata i Endrina, one ipak neće biti zvijezde novog kulinarskog zadatka. Njih su dvije u stres testu završile jer su bile u gubitničkom timu u prethodnom gastroduelu, no budući da je žiri bio oduševljen kuhanjem oba tima, natjecatelje čeka veliki obrat.
Atmosfera će od samog početka biti napeta. Na galeriji će se nalaziti Selma, Kruno, Otto i Antonija, koji će misliti da će iz sigurne perspektive pratiti razvoj situacije. Otto će otvoreno komentirati stanje među natjecateljicama riječima: 'Osjeti se tenzija, cure su preplašene'. Endrina će otkriti kako ona namjerava pristupiti kuhanju: 'Taktika je oštar um i hladna glava', dok će Renata ostati vjerna svom pristupu i najaviti borbu bez zadrške.
- Ja ću kao i uvijek, na glavu, dati sve od sebe. Mislim da me se Endrina mora malo bojati - otkriva Renata, za nju će ovo biti deveti ulazak u stres test, što će dodatno naglasiti njezino iskustvo, ali i izloženost pritisku. Endrina će, s druge strane, jasno postaviti očekivanja prema samoj sebi izjavom: 'Očekujem još jako puno od sebe'.
Međutim, tijek događaja imat će neočekivani zaokret kada će žiri odlučiti nagraditi sve natjecatelje zbog iznimno dobrog kuhanja u prethodnom izazovu. Chef Stjepan će obrazložiti odluku riječima: 'Svi ste napravili jako dobar posao', a potom će objasniti da Endrina i Renata uopće neće kuhati.
Takva odluka izazvat će čuđenje, pa će se Endrina zapitati: 'Kakav je to stres test u kojem se ne kuha?' Chef Stjepan dodatno će pojasniti smjer u kojem će se natjecanje nastaviti, naglasivši da započinje put do finala te da će pobjednici iz prošlog gastroduela dobiti priliku za kuhanje uz određene pogodnosti.
Nakon toga, Renata i Endrina povući će se na galeriju, dok će plavi tim preuzeti radne jedinice. Antonija će kroz šalu priznati iznenađenje.
- Ovo me iznenadilo i žiriju je bolje da je neka brutalna nagrada u pitanju, jer nisam baš očekivala da ću kuhati. Tako da kad već kuham, da se iskupe - rekla je Antonija. Prije samog kuhanja Otto, Kruno i Antonija odabrat će jednu od dvije kutije s namirnicama koje će ih vratiti u izazove iz prošlosti, a Kruno će to sažeti rečenicom: 'Demone prošlosti sam već zaboravio, ali evo, vraćaju se'.
Pred njima će biti zadatak pripreme dva jela: jedno kojim će ispraviti jelo koje su već radili i napravili ga loše, te drugo koje će biti kompatibilno prvom, a za to će imati svega 90 minuta.
Tko će briljirati u izazovu 'na prepad', ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi MasterChefa na Novoj TV!
