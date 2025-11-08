Antonio Agostini: 'Ne zanimaju me više avanture za jednu noć'

Glumac Antonio Agostini (30) oduševio je mnoge ulogom u seriji 'Sjene prošlosti', a ima ulogu i u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' u kojoj je utjelovio Marka Vukasa. Mnogi ga nazivaju i 'hrvatskim Pedrom Pascalom', zbog velike sličnosti tom holivudskom glumcu.

- On ustvari sliči na mene, samo sam ja 20 centimetara viši, 20 godina mlađi. Ja sam visok 194 cm i košarkaš sam cijeli život. Nije to neka naročita visina, ali za kadar taman rubno. Dvometraši malo strše u kadru, tako da sam taman zgodan, a opet nezgodan - rekao je glumac o usporedbi za Story te dodao kako misli da to 'otvara neka kul pitanja' no da se time ne bavi.

Foto: Tom Dubravec

- Mogu mu eventualno šibnuti poruku u DM kao: 'Brate, hoću ti baciti nekog duplića? - kaže.

Ulogom Karla u 'Sjenama prošlosti' dobio je puno obožavateljica, no Agostini ističe da to zaista nije bitno za posao kojim se bavi.

- Laskaju mi neke stvari u našem poslu, laskave su mi neke situacije u kojima se trenutno nalazim, ali ne dozvoljavam da to utječe na posao kojim se bavim - poručio je. Što se tiče ljubavnog života, markantni glumac istaknuo je kako pokušava pronaći ženu koja će ga htjeti i 'na drugi dojam'. Želio bi se ostvariti kao obiteljski čovjek te kaže kako mu je obitelj važnija od karijere.

Foto: RTL

- Bio sam u najjužnijem gradu u Hrvatskoj i nisam imao neki privatni život, a onda sam se odjednom preselio u novi grad gdje igram nekog zavodnika u najgledanijoj seriji. Postajem svjestan miljea u kojem se krećem i svog plasmana u njemu, ali gledam dugoročnije neke stvari. Imam 30 godina, avanture za jednu noć me više ne zanimaju, odavno mi nisu prirodne. Naprosto ja nisam taj, nikad u životu nisam nekog ni prevario - rekao je.