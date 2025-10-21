Tepaju mu da je hrvatski Pedro Pascal, a on o svojim ulogama otkriva: 'Zgodan, a nezgodan'

Antonio Agostini jedan je od najomiljenijih glumaca nove generacije. Otkako se pojavio na televizijskim ekranima, ne staju komplimenti na račun ovog talentiranog glumca. U nadolazećoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' Agostini će utjeloviti Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi.

- Marko je srednji sin, a kako to obično biva sa srednjom djecom, malo im nedostaje pažnje. U odrastanju je bila prisutna doza nezadovoljstva, neispunjenosti, ali sve je otišlo u bunt. Marko je sklon porocima, neispunjen je, u sjeni svog brata. Želio bi biti miljenik, no nikako ne želi prionuti odgovornosti - otkrio je Antonio Agostini o svom liku.

Foto: Tom Dubravec

Svakom se liku, kaže, veseli i svjestan je da njegove uloge nose određenu pravilnost.

- Dobivam dosta tipske uloge, možda i zbog svoje fizionomije. Zgodan, a nezgodan - to je definicija mojih uloga - kroz smijeh priča Agostini i nastavlja: 'Svakoj ulozi se veselim, Marko ima trenutaka u kojima pokazuje ljudskost, nježnost i ranjivost'.

Foto: Tom Dubravec

Maksimalno je fokusiran na zadatak, baš kao i na suradnje s hvaljenim, iskusnim, nagrađivanim kolegama, od kojih, kaže, uživa učiti i promatrati ih.

- Tražim savjete od starijih kolega, imam i od koga! Glumac koji ne želi učiti, taj ima krive ciljeve. Od redatelja, od svih kadrova zaposlenih na setu tražim upute i stručna mišljenja - zaključuje Antonio, svjestan svog puta prema usavršavanju.

Foto: Tom Dubravec

Dodatni poticaj bila mu je predivna Zagora, gdje su se dijelom snimale 'Divlje pčele'.

- Prekrasan kraj, sve te lokacije, domaćini, stvarno divan osjećaj dobrodošlice, gostoprimstva... Dijalekt mi je bio najmanje poznat, ti infinitivi koji se krate, treba savladati melodiju, treba je oprirodniti, a kada dođete na lokaciju, odjenete kostim i prodišete te se osvrnete oko sebe i vidite taj prekrasan krajolik - oduševite se i sve nekako funkcionira - otkrio je Agostini o snimanju u Sinju i okolici.

Foto: Tom Dubravec

Glumac je, otkriva, starog kova, tehničar uvijek istih mjerila i mehanizmima za pripreme uloge. Voli se, dodaje, držati određenih poslovnih i životnih tradicija.

- Cijenim tradiciju, našu baštinu. Svaka uloga, pa tako i ova, me veže, to je korisno, no treba biti u kontroli. To je proces koji se itekako uči, i smatram važnim ne oholiti se i ne vidjeti sebe kao ne znam što. Na ovom setu, kada se okreneš oko sebe, imaš ljude koji su radili holivudske projekcije, koji igraju vrlo tečno i na stranim jezicima. Općenito, usudio bih se reći da u ovom trenutku bolje, motiviranije i koherentnije ekipe od ove nema u ovim krajevima - zaključio je Agostini.

Foto: Tom Dubravec

Glumac, baš kao i sve njegove kolege sa seta, jedva čeka početak najraskošnije RTL-ove serije dosad! 'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!