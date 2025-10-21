Obavijesti

Show

Komentari 0
ANTONIO AGOSTINI

Tepaju mu da je hrvatski Pedro Pascal, a on o svojim ulogama otkriva: 'Zgodan, a nezgodan'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Tepaju mu da je hrvatski Pedro Pascal, a on o svojim ulogama otkriva: 'Zgodan, a nezgodan'
6
Foto: Tom Dubravec

U nadolazećoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' Antonio Agostini će utjeloviti Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi

Antonio Agostini jedan je od najomiljenijih glumaca nove generacije. Otkako se pojavio na televizijskim ekranima, ne staju komplimenti na račun ovog talentiranog glumca. U nadolazećoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' Agostini će utjeloviti Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi. 

PROMO 'Divlje pčele' oduševile Sinjane: Evo tko je sve bio na predstavljanju RTL-ove serije!
'Divlje pčele' oduševile Sinjane: Evo tko je sve bio na predstavljanju RTL-ove serije!

- Marko je srednji sin, a kako to obično biva sa srednjom djecom, malo im nedostaje pažnje. U odrastanju je bila prisutna doza nezadovoljstva, neispunjenosti, ali sve je otišlo u bunt. Marko je sklon porocima, neispunjen je, u sjeni svog brata. Želio bi biti miljenik, no nikako ne želi prionuti odgovornosti - otkrio je Antonio Agostini o svom liku.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Svakom se liku, kaže, veseli i svjestan je da njegove uloge nose određenu pravilnost.

- Dobivam dosta tipske uloge, možda i zbog svoje fizionomije. Zgodan, a nezgodan - to je definicija mojih uloga - kroz smijeh priča Agostini i nastavlja: 'Svakoj ulozi se veselim, Marko ima trenutaka u kojima pokazuje ljudskost, nježnost i ranjivost'. 

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Maksimalno je fokusiran na zadatak, baš kao i na suradnje s hvaljenim, iskusnim, nagrađivanim kolegama, od kojih, kaže, uživa učiti i promatrati ih.

- Tražim savjete od starijih kolega, imam i od koga! Glumac koji ne želi učiti, taj ima krive ciljeve. Od redatelja, od svih kadrova zaposlenih na setu tražim upute i stručna mišljenja - zaključuje Antonio, svjestan svog puta prema usavršavanju. 

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Dodatni poticaj bila mu je predivna Zagora, gdje su se dijelom snimale 'Divlje pčele'.

- Prekrasan kraj, sve te lokacije, domaćini, stvarno divan osjećaj dobrodošlice, gostoprimstva... Dijalekt mi je bio najmanje poznat, ti infinitivi koji se krate, treba savladati melodiju, treba je oprirodniti, a kada dođete na lokaciju, odjenete kostim i prodišete te se osvrnete oko sebe i vidite taj prekrasan krajolik - oduševite se i sve nekako funkcionira - otkrio je Agostini o snimanju u Sinju i okolici. 

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Glumac je, otkriva, starog kova, tehničar uvijek istih mjerila i mehanizmima za pripreme uloge. Voli se, dodaje, držati određenih poslovnih i životnih tradicija.

- Cijenim tradiciju, našu baštinu. Svaka uloga, pa tako i ova, me veže, to je korisno, no treba biti u kontroli. To je proces koji se itekako uči, i smatram važnim ne oholiti se i ne vidjeti sebe kao ne znam što. Na ovom setu, kada se okreneš oko sebe, imaš ljude koji su radili holivudske projekcije, koji igraju vrlo tečno i na stranim jezicima. Općenito, usudio bih se reći da u ovom trenutku bolje, motiviranije i koherentnije ekipe od ove nema u ovim krajevima - zaključio je Agostini. 

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Glumac, baš kao i sve njegove kolege sa seta, jedva čeka početak najraskošnije RTL-ove serije dosad! 'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro –  samo na RTL-u i platformi Voyo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...
DOROTEA, IVANA, ŽELJKO, RENATA...

FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...

Na osobnoj je jedno ime, a na plakatima za koncerte je drugo. I često nemaju baš veze jedno s drugim... Brojne su regionalne zvijezde, baš kao i one u Hollywoodu, 'popravljale' svoja imena kako bi bila 'primamljivija'. Krenimo u pregled...
Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je
PROSLAVILA SE 2009.

Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je

U ponedjeljak su dodijeljene nagrade Pride of Britain u Londonu, a među uzvanicima bila je i Susan Boyle. Ona se proslavila u showu 'Britain's Got Talent', a onda se neko vrijeme povukla iz javnosti. Oduševila je na crvenom tepihom svojim izgledom!
Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom
NEPREPOZNATLJIV

Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom

Plesnog instruktora gledamo kao člana žirija u poznatom showu 'Supertalent'. Iako je već godinama njegova 'frizura' ista, svojedobno je pokazao kakvu je kosu nekad imao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025