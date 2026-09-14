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Apple TV je stigao u Hrvatsku! Evo koliko košta pretplata

Piše 24sata,
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Apple TV je stigao u Hrvatsku! Evo koliko košta pretplata
Foto: IMDB
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Među serijama su 'The Studio', 'Ted Lasso' i 'Widow’s Bay', kao i 'Severance' te 'Pluribus', Appleova najgledanija dramska serija. Filmsku ponudu predvode 'CODA' te 'F1'

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Appleova streaming usluga Apple TV od danas je dostupna i korisnicima u Hrvatskoj. Domaća publika tako prvi put može službeno pristupiti Appleovim originalnim serijama, filmovima, dokumentarcima te sadržajima za djecu i obitelj.

Pretplata košta 9,99 eura mjesečno, odnosno 79 eura godišnje, a novi korisnici mogu iskoristiti i sedmodnevno besplatno probno razdoblje.

Foto: PROMO

U ponudi su brojni popularni i nagrađivani naslovi. Među serijama su 'The Studio', 'Ted Lasso' i 'Widow’s Bay', kao i 'Severance' te 'Pluribus', Appleova najgledanija dramska serija. Filmsku ponudu predvode 'CODA', dobitnik Oscara za najbolji film, te 'F1', koji je također osvojio Oscar i postao najuspješniji sportski film prema zaradi.

Apple TV pokrenut je globalno 1. studenoga 2019., a Apple navodi da su njegovi originalni filmovi, dokumentarci i serije dosad osvojili više od 900 nagrada i prikupili više od 3800 nominacija.

Usluga se može gledati putem aplikacije Apple TV na iPhoneu, iPadu, Macu i Apple TV 4K uređaju, ali i na brojnim pametnim televizorima, igraćim konzolama, uređajima Roku i Amazon Fire TV te Chromecastu s Google TV-om. Dostupna je i putem stranice tv.apple.com.

Foto: PROMO

Dodatna pogodnost čeka kupce novih Appleovih uređaja. Oni koji kupe i aktiviraju novi iPhone, iPad, Apple TV 4K ili Mac mogu tijekom ograničenog razdoblja dobiti tri mjeseca Apple TV-a bez naknade.

Usluga je od danas dostupna u Hrvatskoj, kao i u više od 100 drugih zemalja i regija, a novi sadržaji stižu svakog tjedna.

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